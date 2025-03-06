南美角蛙超有靈性！喜歡和奴才互動　推球、彈射難不倒牠

實習記者陳安榆／採訪報導

高雄市9個月的南美角蛙「阿梅」喜歡和主人互動，常常配合主人玩一些小遊戲，學會了不少技能，包括推球、彈射、吊飼料等等，都難不倒牠。媽媽笑說，反倒是家中其他寵物青蛙都不太理她，像是敲兩下桌子時，只有阿梅會轉頭過來，這種反差也讓她常常覺得「很有靈性」，得到滿滿的情緒價值。

▲阿梅超級可愛，很會和主人互動。（圖／網友@__612__sssss提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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阿梅不太親人，手指如果放在牠面前可能會被牠攻擊，非常愛吃也很愛乾淨，幾乎不挑食。媽媽在餵食的過程中訓練牠互動，家中的其他青蛙都不太理人，只有阿梅互動時會有反應。媽媽表示，「其他隻不太咬人，但是就正常吃飯，不會和主人有過多的交流。」

▲飼主認為阿梅很有靈性，是難得的緣分。（圖／網友@__612__sssss提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主表示，當初是想要飼養貓咪，但是礙於本身租房怕容易弄壞家具，於是只能卻步。有天在逛水族店時，阿梅意外和自己對到眼，並且還眨了眨眼，她瞬間覺得非常新奇也很有緣份，毅然決然地將可愛的角蛙帶回家。飼主為了照顧好阿梅，做了很多功課，也提醒大家如果想飼養的話請找專業的繁殖人員，不要被一時新鮮感沖昏頭。

▲飼養角蛙可不容易，需要先做足功課。（圖／網友@__612__sssss提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



家中一共有5隻青蛙，除了阿梅外，還有霸王角蛙「青棗」、金屬紫藤變異角蛙（南美角蛙）「陳淑」、廈谷穴蛙（波子）「祖矇」（自摸台語）與綠鐘角蛙「壹肆」。飼主提到，每一隻青蛙的個性不太一樣，而且視力不太好，手指不能在牠們面前晃過，會有被咬的可能。另外需要每天替換除氯過的水，角蛙的尿液很毒，如果沒有保持乾淨，可能會被自己的屎尿毒死，冬天還需要使用加溫設備，別讓溫差太大。