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百萬YTR「12年愛貓過世」說到哭　粉絲淚崩：我台指期跌停都沒哭的

記者鄒鎮宇／綜合報導

百萬理財Youtuber「柴鼠兄弟」近日公告壞消息，時常出現在節目、變成示意圖的愛貓「派可老闆」，已在去年過世回到貓星。柴鼠兄弟表示，因為他們還在消化心情，才會等了很久才公布，「就算是到現在，要開口說出這一件事情，對我來說都還是非常的困難，好像一旦說出口，就不得不承認這個事實了」。

柴鼠兄弟表示，近期許多粉絲詢問「派可老闆」怎麼很久沒出現，他們很抱歉在過年完後公布壞消息，「要告訴大家一個很遺憾的壞消息，派可老闆已經在去年底回貓星球，做快樂的小天使了，剛好就在牠滿12歲之後，如果換算成人類的年齡的話，就大概是64歲左右」，此時柴鼠兄弟兩人已經紅了眼眶。

▲▼百萬YTR「12年愛貓過世」說到哭　粉絲淚崩：我台指期跌停都沒哭的。（圖／翻攝柴鼠兄弟 ZRBros YouTube）

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▲▼柴鼠兄弟提及過世的愛貓，仍忍不住流淚。（圖／翻攝柴鼠兄弟 ZRBros YouTube）

▲▼百萬YTR「12年愛貓過世」說到哭　粉絲淚崩：我台指期跌停都沒哭的。（圖／翻攝柴鼠兄弟 ZRBros YouTube）

柴鼠兄弟說，派可不只是一隻貓咪，更是他們的家人、一起工作的夥伴，「牠的離去，絕對是我們最大的損失，也因此我們需要更長的時間，來消化沉澱和整理心情，這邊先謝謝大家的體諒和理解」；此外，事發時靠近聖誕節、跨年及過年，因此不想在大家過節時聽到壞消息，才選擇先不公布。

柴鼠兄弟說，派可老闆去年在心臟、肺附近發現疑似團塊的東西，考量到派可的年紀大了，接受醫師建議後決定採取安寧照顧和追蹤，最後某天下午派可老闆在他們的陪伴下，安心地去了貓星，「在這邊也要代替派可老闆，感謝大家一直以來對他的喜愛和支持，派可老闆他一直都在，只是改成以回憶的形式、以影片的方式、以我們對他的愛繼續存在著」。

網友看完紛紛留言，「看財經頻道連台指期跌停都沒哭了，現在居然哭了」、「居然會有一天看財經節目會看到哭」、「派可這一生能遇到這麼好的主人，很幸福了」、「有養毛孩的人都懂那種生離死別的痛，比失去家人還要痛」、「聽到這個消息好難過，所以家裡的狗狗離開快20年了，我也沒辦法再養小動物，因為離別真的很難接受，派可老闆現在沒病痛了，開心的在喵星球玩耍」、「完全懂這種難過影片沒辦法看完。家裡一隻也離開快一年了，現在家裡還有一隻貓爺爺要照顧」、「感覺像是強忍著淚水錄完的，真是心疼」。

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關鍵字： Youtuber貓咪柴鼠兄弟病逝悼念

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