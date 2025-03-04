一隻小黑貓打敗《腦筋急轉彎2》奪奧斯卡　導演：謝謝我的狗與貓

▲這隻小黑貓沒有名字，卻成了世界知名貓貓。（圖／翻攝自劇照）



記者李依融／綜合報導

2025奧斯卡金像獎結果揭曉，一隻小黑貓打敗了皮克斯賣座電影《腦筋急轉彎2》，奪下最佳動畫片。《喵的奇幻漂流(Flow)》為拉脫維亞電影奪下史上首座奧斯卡獎，全片沒有一句對話卻能讓情緒隨之流動，導演齊巴洛迪斯(Gints Zilbalodis)認為「無需言語能表達得更多」，感言不忘提到「感謝我的貓咪和狗狗」。

《喵的奇幻漂流》講述一隻獨來獨往的小黑貓與拉布拉多犬、水豚、環尾狐猴、蛇鷲與鯨魚等動物的故事，牠們遭遇洪水在船上漂流，期間經過許多冒險、衝突、互助、與反思。這部85分鐘的動畫中沒有一句對白，齊巴洛迪斯表示，「我想無需言語能表達更多，有些情感是無法用言語表達的，但藉由音樂、聲音、動作和剪輯，我們可以表達出更多。」

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▲小黑貓遇上洪水，與動物們在船上展開奇幻漂流。（圖／光年映畫提供）

有趣的是，電影中所有動物的聲音都是真實動物錄製的，不過齊巴洛迪斯透露，水豚的聲音其實是來自一隻「駱駝寶寶」，「因為水豚不那麼常發出聲音，發出的聲音又比較高亢，跟電影角色沉穩冷靜的設定不太搭配，所以我們做了創意的決定，請駱駝寶寶來『替聲』。」

▲動畫中的收音來自真實的動物，然而最終水豚的聲音被替換掉了。（圖／翻攝自導演Gints Zilbalodis臉書）

除了水豚，片中的鯨魚其實由「老虎」替聲。音響師哥西葛拉斯(Gurwal Co ïc-Gallas)說，因為無法錄製真正的鯨魚，所以他在2天內聽了很多動物的聲音，調整速度和音頻，後來他找到一隻老虎的呼吸聲，「那隻老虎聽起來聲音有些問題，或者是很老了，聽起來像哮喘，我把它調整成鯨魚的呼吸。」他笑說，後來讓很多人猜過這是什麼動物的聲音，從沒有人猜到是老虎！

▲導演齊巴洛迪斯得獎感言中不忘感謝愛犬與愛貓。（圖／路透）

▲齊巴洛迪斯在電影製作階段喜歡與愛犬窩著一起工作。（圖／翻攝自導演Gints Zilbalodis臉書）



《喵的奇幻漂流》為拉脫維亞電影奪下史上首座奧斯卡獎，齊巴洛迪斯在得獎感言中感謝了父母，也不忘感謝他的愛貓與愛犬，他說片中貓咪一舉一動都靈感，是來自陪他長大的2隻貓咪喬瑟芬(Josephine)與歐伊格(Oigars)，而動畫製作過程中，他最喜歡和家裡的2隻狗狗奧黛莉(Audrey)與泰拉(Taira)窩在沙發上，就連奧斯卡提名公布的當下，他也是開心地擼狗慶祝。

▲陪伴齊巴洛迪斯長大的愛貓喬瑟芬。（圖／翻攝自導演Gints Zilbalodis臉書）



▲喬瑟芬的兒子歐伊格。（圖／翻攝自導演Gints Zilbalodis臉書）

