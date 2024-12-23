貓頭鷹飛來停聖誕樹頂　網友超羨慕：送入學通知嗎？

記者李依融／綜合報導

美國維吉尼亞州一戶人家的聖誕樹樹頂不掛星星，取而代之的是一隻活生生的貓頭鷹，奇異的景象獲得3萬讚與1.4萬次轉發，分享照片的動物救援組織Animal Welfare League of Arlington還強調「這照片是真的，可不是AI修圖」。

聖誕節將至，美國家家戶戶布置起聖誕樹，維吉尼亞州這戶人家也有棵點燈的美麗聖誕樹，突然一隻橫斑林鴞從煙囪飛進家門，大翅一拍擊倒聖誕樹頂的星星，自己取而代之地站到最高點，居高臨下的模樣彷彿那裡原本就是牠的位置。

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▲貓頭鷹站在聖誕樹頂端。（圖／翻攝自Animal Welfare League of Arlington臉書）



意外的訪客讓家裡的2位小女孩興奮不已，驚訝得不斷大笑，爸爸雖然也覺得這是一個特殊的經驗，不過他立刻打電話給動物救援組織Animal Welfare League of Arlington，很快地救援人員穆瑞(Murray)就抵達協助捕捉野放。穆瑞笑說，「我抵達的時候，橫斑林鴞還在樹頂上。」

穆瑞表示，這個區域有很多橫斑林鴞，但組織通常是收到貓頭鷹救傷的求助，「這隻貓頭鷹很健康，這種狀況我還是第一次見。」不過他也強調，儘管這個故事很有趣，但還是盡量避免貓頭鷹進屋，因為這對貓頭鷹來說會造成很大的壓力。

這篇貼文獲得3萬讚與1.4萬次轉發，網友驚訝又羨慕，「牠是來送入學通知的嗎？」、「我老婆的確是用貓頭鷹做聖誕樹頂的裝飾，但這更高招！」、「為什麼我家都不會發生這種事，好羨慕！」、「貓頭鷹的確是很棒的聖誕裝飾」。

▲貓頭鷹的造訪讓家中小孩超級開心。（圖／翻攝自Animal Welfare League of Arlington臉書）