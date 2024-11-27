在阿嬤家過太爽　貴賓犬被主人帶回家氣到跺腳「表情超嫌棄」

▲狗狗被迫離開阿嬤家不爽。（圖／翻攝自TikTok／cavapoo.named.cal）

記者李振慧／綜合報導

國外一名飼主因為有事需要外出，只好把寵物犬帶到祖父母家請阿嬤暫時幫忙照顧、度過周末，本來以為狗狗會很想念他，沒想到帶回家後發現狗狗一臉不爽，讓他好氣又好笑。

飼主表示，所養的寵物犬卡爾文(Calvin)是一隻由查理王小獵犬(King Charles Spaniel)和玩具貴賓犬混種的奧斯卡貴賓(Cavapoo)，平時常在網路上分享寵物犬的生活趣事。

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飼主近來在TikTok上分享，影片中可看到，卡爾文氣沖沖坐在沙發上，怒瞪著他，原來他因為有事需要外出，所以暫時把卡爾文送到祖父母家住，沒想到在祖父母家受到的待遇太好，讓牠返回後一臉嫌棄，還氣到跺腳。

可愛影片獲得86多萬點閱，許多網友表示，「狗狗氣到跺腳，要求立刻回去阿嬤家」、「我的狗也是，去阿嬤家住過後，花了一個星期才適應回來」、「我也曾把狗送到阿嬤家，結果牠就不回來了，那是9月的事」。