女目睹「天花板掉出一顆頭」嚇　小黑貓倒掛卡排水管救援畫面曝

▲黑貓受困排水管中。（圖／翻攝自Facebook／Clevedon Firefighters）

記者李振慧／綜合報導

英國薩默特郡克利夫登(Clevedon)一隻黑貓被發現卡在車庫排水管。照片中可看到，小貓倒吊卡在天花板上的排水管中，只能露出一顆頭，模樣看起來十分無助，消防隊員最後不得不把部分排水管切除，才終於救出小貓。

當地媒體報導，這隻受困的可愛小黑貓名叫約翰(John)，是一隻母貓，23日在克利夫登市一個民宅車庫中被發現。

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女主人凱西(Cassie)表示，她懷疑前一天在車庫中把購買的東西從車子卸下時，約翰趁機溜進車庫中，由於隔天一整個早上都沒見到約翰身影，她擔心前往車庫查看，沒想到在天花板上看到貓咪的頭。

消防員接獲報案後立即前往幫忙，從現場照片中可發現，約翰只有一顆頭露出在外面，整個身體都卡在另外一端，為了在救援過程中不對貓咪造成痛苦，最安全的做法就是先不急著拉出貓咪，而是將卡在身上的排水管一起切除。

約翰脫困後被緊急送醫，在獸醫施打鎮定劑後，才順利將卡在牠身上的排水管移除。凱西表示，約翰目前已經康復回到家中，新聞曝光後她的手機突然收到大量訊息，沒想到這個新聞會這麼受到關注，謝謝外界的關心。