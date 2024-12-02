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醉男回家倒頭就睡「覺得枕頭硬硬的」　打開發現1.2m劇毒眼鏡蛇

醉男回家倒頭就睡「覺得枕頭硬硬的」　打開發現1.2m劇毒眼鏡蛇。（圖／翻攝自Facebook／Stellenbosch Snake Removals）

▲男子在床上發現眼鏡蛇。（圖／翻攝自Facebook／Stellenbosch Snake Removals）

記者李振慧／綜合報導

南非一名18歲男子和朋友聚會後回到家中，喝醉的他直接倒在床上時，突然感覺到枕頭躺起來鼓鼓的、疑似有異物，還一直聽到嘶嘶聲，嚇得他趕緊跳下床，掀開一看發現約1.2公尺長眼鏡蛇。

居住在南非斯泰倫博斯(Stellenbosch)的18歲男子阿萊桑德羅(Allesandro Panzeri)，慶祝考試結束與朋友喝了幾杯，酒醉的他約凌晨1時到家後，立即倒在床上睡覺，卻發現枕頭躺起來硬硬的，而且一直聽到嘶嘶聲。

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阿萊桑德羅表示，他覺得奇怪起身，但沒發現任何異物，所以再度躺下，結果又聽到嘶嘶聲，最後決定打開燈，結果在枕頭下發現眼鏡蛇，嚇得立即叫媽媽過來查看，「我不敢相信，非洲最危險的蛇竟然溜進我的房間，爬到我的床上，鑽進我的枕頭」。

阿萊桑德羅和媽媽把蛇關在房間後，隔天早上找捕蛇專家Stellenbosch Snake Removals前來幫忙。捕蛇專家表示，當他們抵達現場時，發現蛇幾乎沒動，還躲藏在枕頭中，所捕到的蛇是黃金眼鏡蛇（Cape Cobras，又稱為Naja nivea），是非洲最致命的大型毒蛇之一，體型平均為1.2至1.5公尺，最長可長到1.8公尺。

關鍵字： 眼鏡蛇南非StellenboschAllesandro Panzeri枕頭

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