躺床上休息「臥室突然闖進一隻貓」　女莫名被收編傻：該怎麼辦

▲小貓自己闖進房間。（圖／翻攝自TikTok／shes_a_hot_messbb）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在家時被「貓咪分配系統」挑上，臥室內突然多出一隻陌生小貓，一直在對著她熱情喵喵叫，嚇得她不知道該怎麼辦，只好上網尋求幫助，求救片獲得170多萬點閱。

歐美網路上近年來十分流行「貓咪分配系統」（Cat distribution system，簡稱CDS）概念，網友們認為，時機成熟時，當宇宙認為你是一個適合養貓的好人時，一隻小貓就會突然闖進你的生活中。

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一名女網友近來也在TikTok上分享她遇到「貓咪分配系統」的驚奇故事。影片中可看到，女子躺在床上時，一隻虎斑貓突然出現在臥室中，一直對著她喵喵叫，把她嚇了一大跳，她懷疑小貓可能餓了，便把小貓帶到廚房中餵食，結果小貓就親暱黏在她身上，讓她不知道該怎麼辦。

影片吸引上千網友留言，「把牠留下來吧，恭喜你被選中了」、「小貓可能肚子餓了，也有可能剛生完孩子，需要人類幫忙」、「貓咪分配系統外送到你家」，也有網友認為，小貓看起來很親人，有可能是鄰居養的貓，建議在收養前先確定有沒有主人。