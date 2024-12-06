「車道衝出北極熊」男撲猛獸身上肉搏救妻　專家贊同：千萬別裝死

▲男子撲到北極熊身上救妻。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大安大略省傳出北極熊攻擊事件，一對夫妻在家附近社區尋找失蹤寵物犬時，一隻北極熊竟然出現在車道上衝向妻子，丈夫發現妻子陷入危險，竟然奮不顧身撲到北極熊身上阻止而受到嚴重傷勢，目前正在醫院康復中。

Nishnawbe Aski警方表示，事件3日上午發生在塞文堡區(Fort Severn First Nation)，男子與妻子凌晨5時離開家中尋找寵物犬時，在車道上遇到一隻北極熊。

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北極熊發現女子立即往她的方向衝過來，嚇得女子跌倒在地上，此時丈夫為了救妻奮不顧身撲到北極熊身上，赤手空拳與北極熊展開扭打，直到一名鄰居帶著獵槍前來幫忙，北極熊中彈後逃往樹叢，後來發現死亡。

▲氣候變遷讓北極熊的棲息地受到影響。（圖／示意圖／VCG）

身受重傷的男子被緊急送醫，發現他手臂和腿部都有嚴重傷勢，幸好治療後沒有生命危險，目前仍留院康復中。事發地點塞文堡區當地約有500名居民，是位於安大略省最北的社區。

北極熊國際組織科學家麥考爾(Alysa McCall)向當地媒體表示，北極熊很少攻擊人類，若是發生類似事件，通常北極熊都是處於飢餓、年幼或是身體不適的情況下，由於氣候變遷導致冰層破裂，北極熊才會被迫前往內陸覓食，「如果你遇到北極熊攻擊，絕對不要裝死，那是一個迷思，要盡可能戰鬥」。