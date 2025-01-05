「綠繡眼」飛到派出所找「波麗士」　南警搜尋找到急哭飼主母子

▲警員李英誌在地方臉書「小小鳥兒要回家」公開協尋社團找尋，看到走失小鳥的毛色、特徵都符合的協尋PO文，通知飼主認領。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1隻飛失的小鳥「綠繡眼」，4日清晨7時許飛到市警二分局南門派出所，停在派出所牆邊叫不停，值班警員李英誌聞聲將小鳥抓起安置，並上網在臉書社群「小小鳥兒要回家」協尋社團發現，有失主PO文特徵與該小鳥相符，原來小鳥飼主住在安平區，即通知到所領，順利將小鳥「綠繡眼」送回家。

4日清晨7時許，1隻飛失迷途的小鳥「綠繡眼」，飛到市警二分局南門派出所，停在派出所牆上不斷吱吱叫，南門派出所值班警員李英誌聽到聲音仔細查看，發現小鳥「綠繡眼」見人也不怕生，李英誌將牠抓起，隨後在地方臉書社團搜尋發現，有1則2024年12月11日貼文有飼主在臉書「小小鳥兒要回家」公開協尋社團在找尋1隻小鳥「綠繡眼」，看到該隻小鳥的毛色、特徵都符合的協尋PO文內容，警員李英誌即按照所PO文資料，順利聯繫到龔姓飼主，飼主母子到派出所認領時透露，該小鳥「綠繡眼」不見時，母子2人都哭了好幾天，最後得知派出所員警尋小鳥，母子才破涕為笑。

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據了解，飛失小鳥「綠繡眼」的龔姓飼主是住在距離市警二分局南門派出所約3公里外的安平區，員警將小鳥「綠繡眼」裝進盒子內，通知飼主前來親自交給飼主母子，飼主全家欣喜若狂向李員頻頻致謝。

龔姓飼主說，該隻綠繡眼叫「小鳥」6個月大，會唱歌，平時在家中可以自由活動，2024年12月11日晚間，「小鳥」趁家人開門不注意時飛出，媽媽及孩子知道「小鳥」飛走，還急得哭了好幾天，幸好鄰居建議可以在臉書協尋寵物鳥的社團PO文，又遇上熱心的波麗士員警積極幫忙，否則近來氣溫驟降，小鳥長期流落在外後果真不敢想像。

市警二分局表示，員警深知現今網路社群臉書社團力量大，迅速替小鳥綠繡眼找到主人，警方提醒有養鳥的民眾，除了加裝特色腳環以供辨識，最好能加上飼主電話，一旦飛失被尋獲，可方便進一步聯繫。惟警察機關未具有動物保護專業知能與空間設備，難以進行活體動物之收容，若民眾拾獲活體動物時，可聯絡台南市動保處協助處理。