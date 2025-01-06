浪貓闖家中！女子氣炸怒趕走...下秒見斑紋落淚：走35Km為了見我

▲女網友曾送養一隻流浪貓，結果半年後，該隻流浪貓竟走了35公里來找她。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸一名女子半年前撿到一隻流浪貓，並幫牠找到領養人，結果貓咪去新家後就走丟了。直到半年後，一隻流浪貓突然跑進女子家中，嘴上還叼一隻死老鼠，讓她氣得把這隻貓趕出去，結果貓咪不放棄再次跑回來，女子仔細一看才發現，那隻貓是她半年前送養出去的流浪貓，整整走了35公里回來找她，讓她相當感動。

大陸一名女網友在微博上發文，表示她半年前撿到一隻白底虎斑貓，並幫她找到一位領養人領養牠。結果，貓咪才剛到新家的第一天，就逃家跑走，找尋許久都找不到，最後只能放棄。

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原PO表示，過了半年後，突然有一隻流浪貓跑進家中，且嘴吧還叼著一隻死老鼠，讓她相當氣憤，將貓咪趕走。後來，那隻貓還是不死心，趁著原PO去倒垃圾時，跑進家中。

但奇怪的是，家中原本飼養的貓看到該隻流浪貓後，居然沒有警戒，還跟牠相處融洽，像是原本就認識一樣。後來，原PO才想起半年前撿到的流浪貓，比對花紋後，發現一模一樣，就是半年前她送養出去的那隻貓，讓原PO感動落淚，該隻流浪貓因為想念她，竟逃家走了35公里回來找她。

貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「牠以後會幸福的，當年我家貓也走了好久自己回家了」、「天啦這是一隻多麼可愛多麼多麼戀舊的貓咪寶貝，一定留下好好愛牠，願寶貝崽崽永遠平安健康幸福」、「我家以前養的大白貓，後來搬家它對新環境不適應，失聯一個多月，所有人都以為它跑丟了，結果一個多月又回來了」、「我家貓被人攔起來一周，然後自己越獄回來了」。

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