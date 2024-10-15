恐怖颶風毀家園！11歲男童被吹飛受困瓦礫堆　收容所汪報恩救命





▲颶風「海倫」（Helene）橫掃美國東南部6州。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

颶風海倫(Helene)近來重創美國本土，居住在北卡羅來納州的11歲男童傑米(Jamie Parker)家園也被摧毀，受困在約12英尺（約3.6公尺）高瓦礫堆中，當所有家人都以為他已經死亡時，多虧了寵物犬塔克(Tucker)才獲救。

當海倫颶風侵襲當地時，傑米帶著寵物犬塔克，與妹妹潔瑪(Jemma)一起住在位於北卡州阿什維爾(Asheville)附近的祖父母家。傑米表示，他原本與妹妹坐在沙發上，房子突然被摧毀，「我看到牆壁朝我身上衝過來，我的臉撞到牆上，整個人被撞飛」。

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傑米發現自己被埋在約3.6公尺深的瓦礫堆，雖然他用力尖叫求救，卻沒有人聽到他的聲音，只有塔克發現了他，「我用盡全身的力氣大叫，可是祖母聽不到我的聲音，塔克出現在我上方，我聽到牠的吠叫聲」。

傑米的祖母唐娜(Donna Johns)表示，房子遭到攻擊時，她被吹到屋頂上，第一時間很擔心所有家人是不是都死了，後來才找到丈夫約翰斯(Michael Johns)與孫女潔瑪，然而到處都找不到孫子傑米。

約翰斯表示，他後來注意到塔克站在瓦礫堆的高處，一直沒有離開還不停吠叫，「我原本以為狗發瘋了，沒想到牠其實找到孫子」。重傷的傑米獲救後被緊急空運送醫，他感激表示，「如果沒有塔克，我可能會死，可能因為牠有大耳朵和大鼻子，牠能聽到我的聲音和聞到我的味道」。

傑米透露，幾年前他和妹妹用自己的零用錢，從收容所中收養了塔克，拯救塔克免於被安樂死的命運，沒想到如今寵物犬報恩，他也被救了一命。雖然傑米目前已經康復出院，由於家園被毀，一家人暫時無法回家，社區治安部門與相關團體已為他們舉辦募款。