狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

▲心傳動物醫院盧大立獸醫師表示，預防或延緩狗狗心臟病 定期檢查、正確用藥是關鍵。（圖／心傳動物醫院提供）

【企劃特輯】

季節轉換，除了全家大小需多注意，寵物們的健康飼主也得多加留心！當愛犬出現咳嗽、喘、活動力下降等徵兆這都很可能是心臟疾病的早期表現，症狀不易察覺，若病程快速發展，嚴重更可能休克、昏倒。心傳動物醫院盧大立獸醫師指出，心臟病為犬隻主要死因之一，尤其在老年小型犬中發生率極高，若能即時發現、即早治療、且讓愛犬能好好地完整服藥，便有助愛犬維持健康與生活品質，更能幫助延長愛犬壽命，讓我們能陪伴他們更久、給予他們更多的愛與照護。

▲心臟疾病最常好發於瑪爾濟斯，八至十歲以上老年犬發生率超過七成。

狗狗健康的隱形殺手？！ 老年小型犬竟是心臟科診間的常客

全球約70%～80%的小型犬患有慢性瓣膜疾病(心臟病)，隨著狗狗年歲增長，發病率也隨之上升。心傳動物醫院盧大立獸醫師表示，以臨床診間觀察與研究統計，心臟疾病發於最常好發於瑪爾濟斯這個品種，八～十歲以上老年犬發生率更超過七成；然而，心臟病不僅是瑪爾濟斯的剋星，其他小型犬隻如：吉娃娃、博美、查理士小獵犬、貴賓、約克夏等，不分年齡，也有10%的發生率。盧大立獸醫師指出，在台灣，心臟病是狗狗十大死因之一，如果未能及時治療，一旦發展成心衰竭，狗狗的平均存活期只有約一年，末期更可能僅剩幾個月。

▲定期進行心臟檢查，透過聽診及X光等方式來及早發現心臟問題，並進行合適的治療。（圖／心傳動物醫院提供）

及早發現心臟病徵兆：這些症狀別忽視！

狗狗心臟病的早期徵兆往往不明顯，十分容易被忽略。盧大立獸醫師表示，日常生活中飼主可透過三個簡易的觀察了解毛小孩的狀態：

一、日常狀態觀察：是否有出現咳嗽、喘、仰頭呼吸、舌頭發紫，或時常趴下來休息

二、計算呼吸：正常狗狗在休息時的呼吸頻率會保持在每分鐘30下左右，如果超過40至50下，這可能是心臟問題的警訊，必須儘快進行檢查

三、活動力下降：散步或玩的距離、時間明顯變短、睡覺的時間變多、體力下降等。一旦出現上述情形，建議前往就醫檢查。

▲心臟病是台灣狗狗常見的十大死因之一，病情加重，症狀可能包括活動力下降、咳嗽、呼吸加快甚至昏倒。日常觀察、注意狗狗的呼吸次數為要務。（圖／心傳動物醫院提供）

及早發現、治療有助延緩心衰竭

盧大立獸醫師指出，疾病發展到心衰竭前不易察覺，若想早期發現，十分仰賴平常健康檢查、或定期疫苗施打前的理學檢查聽診的部分。若發現心雜音，且在X光下心臟明顯變大的話，可透過心臟超音波進一步確認。一旦確診，獸醫師會根據病情的嚴重程度建議治療方案，而藥物的選擇取決於心臟擴大程度及是否進入心臟衰竭。然而，治療要務是延緩病情進展至心衰竭，而目前已有藥物可顯著延緩心衰竭的發生時間長達15個月，這對患病狗狗來說，相當於多延長10%的快樂狗生，除了增加存活時間，同時也能幫助愛犬提高生活品質。

▲治療要務是延緩病情進展至心衰竭，而目前已有藥物可顯著延緩心衰竭的發生時間長達15個月，這對患病狗狗來說，相當於多延長10%的快樂狗生。（圖／心傳動物醫院提供）

餵藥是一場戰爭？！專為狗狗設計 藥物適口性佳、輕鬆用藥無負擔

盧大立獸醫師說道，許多飼主一聽到「回家餵藥」，多半面露難色，不是餵藥過程狗狗因為緊張而現場變得兵荒馬亂，就是愛犬不吃或不經意間吐出來，這些都嚴重影響治療效果。為了讓狗狗能完整用藥，進而達到延緩心衰竭的效果。現在有強心藥─品脈是專為愛犬的適口性、飼主投藥的方便性研發。

盧大立獸醫師表示，第一，藥物在口味上以狗狗喜歡口味為主，可以當作零食，讓狗狗主動且輕鬆服用藥物。同時，狗狗也不會因為吃藥而緊張、心跳加速，因而達到另一層的保護效果。第二，過往為避免食物影響藥物吸收，強心藥必須在空腹服用，而飼主往往餵藥後還需再等兩個小時才能讓狗狗吃飯，耗費了大量時間。而品脈添加檸檬酸成分，提高藥物吸收率，不論空腹或跟食物一起服用都不影響效果，大幅減少飼主餵藥的壓力與時間。盧大立獸醫師進一步提及，市面上大家也可能看到與品脈成份相同的學名藥物，原廠藥通常都已經過完整的臨床安全性、療效的測試，亦有大量研究支持。學名藥則是在原廠藥專利期過後，由其他藥廠根據相同的主要成分製造。有關學名藥的製程，只要學名藥在健康犬隻體內濃度符合原廠的0.8倍，政府即允許上市，亦無需進行安全性或效力測試。這便意味著，雖然主成分相同，但在吸收速度、藥效穩定性可能會有所不同，便可能影響治療效果。盧大立獸醫師特別指出，某些學名藥需要空腹服用，否則食物會影響藥物的吸收，而品脈能與一般餐食一起服用，無疑在餵藥上較為方便。

▲護心行動 非你脈屬！適口性佳、餵藥更輕鬆，全台唯一可以延長狗狗無症狀期的心臟病原廠藥，穩定狗狗和您的心！（圖／心傳動物醫院提供）

定期檢查是守護愛犬健康的關鍵 及早診斷、正確治療，毛小孩享受健康晚年

狗狗心臟病在全球和台灣都已成為一大健康威脅，藥物治療，雖能幫助狗狗延緩病程，但「定期檢查」對預防心臟病、維持毛小孩的健康來說更是重要。盧大立獸醫師強調，特別是8歲以上的狗狗，應每年至少進行一次心臟聽診或X光檢查，定期關注狗狗的健康狀況，掌握心臟病的相關知識，以便及早發現潛在問題，讓愛犬年老時依然能夠享有健康，不只穩定狗狗的心，也讓飼主更安心！