「無敵破壞基」瘋狂拆家被抓包　超心虛翻肚先諂媚討拍

▲柯基Coffee被發現在拆家，馬上心虛的翻肚肚先示好。（圖／翻攝自小紅書／小柯基Coffee）



實習記者陳安榆／綜合報導

大陸安徽省柯基犬Coffee平常最愛調皮搗蛋，尤其是趁著飼主不在家的時候搞破壞。這天媽媽突然提早回家，正在拆家的Coffee心虛的從房間裡慢慢走出來，完全不敢正眼看媽咪，飛機耳加上諂媚的表情，翻開肚肚討摸摸，試圖先示好來逃避懲罰，讓媽媽哭笑不得。

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▲Coffee「狗狗祟祟」走出房間，完全不敢正眼看媽媽。（圖／翻攝自小紅書／小柯基Coffee）



小紅書網友@小柯基Coffee分享「柯基犯錯三件套」，那就是飛機耳、瞇瞇眼和晾肚皮！Coffee每次做壞事都有固定流程，犯錯的表情全寫在臉上，媽媽有次看牠又是這副模樣，一走進房間就發現牠把家具弄得亂七八糟，明知道會被罵還是想調皮，馬上撒嬌的模樣真是讓家人又氣又愛。

▲把家裡用的一團亂。（圖／翻攝自小紅書／小柯基Coffee）



影片發佈後釣出許多飼主迴響，紛紛留言「再加一項，假裝害怕得發抖，實際上根本不怕被揍」、「我家也是，明知故犯」、「看似先認錯，實則下次還敢」、「一天不拆家都覺得怪怪的」、「看牠那麼誠懇的道歉，再放過牠一馬吧」，看來毛孩愛搗蛋的習慣是家家戶戶都不可避免的生活小情趣。