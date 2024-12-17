不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

▲本丸變臉變超快。（圖／網友＠_wan_0725 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

翻臉比翻書還快！高雄市有隻1歲4個月的黃金獵犬「本丸」，超級愛撒嬌的同時也超級調皮。這天飼主即將要睡覺了，於是本丸就被要求要離開房間，不能待在床上，沒想到牠本來正開心的趴著，聽到主人說「出去」就一秒變臉，完全笑不出來，時不時偷瞄媽咪，甚至打算裝沒聽到，委屈的表情超級可愛。

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▲本丸聽到「出去」秒不爽。（圖／網友＠_wan_0725 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



IG@_wan_0725時常紀錄自家黃金獵犬的日常，平常不會禁止牠上床，只不過當到了家人的睡覺時間時，牠就得下床出去自己睡。每當聽到自己不想要的指令時，牠總會馬上變臉，就像在裝沒聽到一樣、不想動作，不過一秒垮掉的表情早就出賣了牠。被叫出去後，牠裝模作樣地在房門口繞了一圈，接著又跑回床上黏著，彷彿在說「我就是不走！你能拿我怎樣！」，搞笑的瞬間都被記錄下來。

▲本丸超喜歡被爸爸梳毛，媽媽欲哭無淚。（圖／網友＠_wan_0725 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主提到，本丸最喜歡的事情除了出門玩，就是黏著爸爸。有次媽媽要幫牠梳毛，結果牠一臉不開心，超不情願的臭臉，一點都不配合。沒想到換成爸爸後，本丸馬上自己翻開肚肚，開心地用手拍拍爸爸的手，請求快點幫自己梳梳，差別待遇的模樣讓媽咪又哭又笑。

▲本丸平常超愛撒嬌。（圖／網友＠_wan_0725 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片發佈後網友紛紛留言「翻臉翻的比我還快」、「舔狗舔到一無所有」、「表情超有戲」、「攤牌了，我不裝了」、「太喜歡狗狗露眼白的小表情」，本來還在裝可愛的本丸一秒破功，快把眾人笑翻。

▲牠很調皮與搗蛋。（圖／網友＠_wan_0725 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）