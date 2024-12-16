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網紅橘貓「拉姆」當天使　奴才曝慢性病病況：不用再去醫院囉

記者李依融／綜合報導

網紅橘貓「拉姆」登出地球，讓許多愛牠的粉絲相當不捨，飼主木木安16日與大家分享拉姆的慢性病情況，包括腎衰竭、甲狀腺亢進與心臟問題，腸胃狀況也不穩定。雖然拉姆後期身體不適，但牠在很多人的愛中離開。

木木安在粉專「宇宙貓咪」中說明，拉姆約7、8歲左右健檢時發現早期腎衰竭，奴才遵從醫囑盡力維持住腎指數，但隨著拉姆年紀越來越大，陸續發現了甲狀腺亢進、心臟等問題，腸胃系統也不穩定，只能不斷調整藥物，而血檢數據也起伏不定。

大約1個月前拉姆血檢時，指數又異常了，醫生建議吃腎處方飼料延緩消耗腎臟，但拉姆吃了會拉肚子，加上心臟不好也不能皮下補水，最後自身造血功能失效，而心臟不好也無法輸血，最後一次回診時血檢指數已經失控了。

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網紅橘貓拉姆過世。（圖／翻攝自臉書粉專《宇宙貓咪》）

▲拉姆後期身體不適，但是大家給牠好多愛。（圖／翻攝自臉書粉專《宇宙貓咪》）

醫生告訴木木安和拉姆這是最後一次回診了，在姆姆耳邊輕輕道別，而姆姆也回家在最熟悉的地方安寧照護。木木安說，「其實姆姆很不喜歡去醫院，也許牠很開心不用再去醫院了。」

木木安坦言，自己很早很早就焦慮這天到來，也試圖讓自己提前準備，但這天還是到來了。姆姆火化那天，車子突然發不動，木木安猜測姆姆以為又要去看醫生了，後來與車行聯繫過程中，車子突然又發動了，「姆姆聽懂自己不用再看醫生了，姆姆啊～你身體都好了喔！」

木木安感謝大家對姆姆的祝福，還有對她的關心慰問，希望姆姆的可愛一直在大家心中陪伴。

網紅橘貓拉姆過世。（圖／翻攝自臉書粉專《宇宙貓咪》）

▲拉姆不痛了，在喵星球開開心心喔！（圖／翻攝自臉書粉專《宇宙貓咪》）

關鍵字： 網紅貓橘貓拉姆宇宙貓咪喵星人

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