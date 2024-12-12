寵物食品抽驗！生鮮肉骨餅不合格、凍乾汞超標　農業部公布6款

▲毛孩的飲食安全需要飼主謹慎留意。（圖／達志影像／示意圖）



記者李依融／綜合報導

農業部於進行寵物食品例行衛生安全稽查，並加強辦理「鮮生食類寵物食品專案」，在144件寵物食品抽驗中，發現6款不合格，包括法娃國際股份有限公司生產的「Oki生鮮食肉骨餅」與「Oki生鮮食肉骨棒」，還有壹士達寵物有限公司生產的「喵洽普鮪魚凍乾」，以及圓寵有限公司生產的「卡尼生肉餐羊肉生肉餐-犬貓生食」。

農業部於113年第三季，配合縣市政府進行寵物食品例行性衛生安全稽查，共完成144件寵物食品抽樣檢驗，其中有6件不合格。

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▲2款不合格的肉骨餅，若家中有存糧可先查詢批號。（圖／農業部提供）

法娃國際股份有限公司生產的4款產品檢出沙門氏桿菌與病原性大腸桿菌陽性，品項包括「Oki生鮮食肉骨餅-彩色均衡機能」、「Oki生鮮食肉骨餅-貓味專屬海陸餐」、「Oki生鮮食肉骨棒-低敏新奇蛋白質機能」和「Oki生鮮食肉骨棒-彩色營養均衡」。請點此查閱詳細批號

▲2款不合格的肉骨棒，縣市政府主管機關已要求業者通知通路下架。（圖／農業部提供）

壹士達寵物有限公司生產的「喵洽普鮪魚凍乾」，檢出重金屬汞含量3.38 ppm，超出安全容許量標準0.4 ppm。

圓寵有限公司生產的「卡尼生肉餐羊肉生肉餐-犬貓生食」，檢出沙門氏桿菌陽性。請點此查閱詳細批號

對於這些不合格產品，縣市政府動物保護主管機關已依權責進行調查，並封存未出貨產品，要求業者通知下游通路商下架該商品，並將依動物保護法第27條第1項第9款規定，裁處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

▲貓咪鮪魚凍乾檢測出汞含量超標。（圖／農業部提供）

農業部提醒，生的或未煮熟的雞蛋與雞蛋製品、肉類與肉類製品等，若保存不當，沙門氏菌易在高溫下大量繁殖傳播，可能引致人類和寵物的嚴重或致命感染。寵物食品加工過程中應充分加熱，避免生食禽肉類、蛋類，並防止鼠、蠅、蟑螂等病媒接觸食物。

▲卡尼生肉餐羊肉生肉餐-犬貓生食檢驗出沙門氏菌。（圖／農業部提供）

農業部呼籲，寵物食品製造及輸入業者應加強產品衛生安全，建立自主品管能力及風險管理，並應於其產品包裝上清楚標示，避免誇大其宣稱；販售業者則應販賣包裝完整且標示清楚的產品。寵物飼主選購相關產品時，切勿購買來歷不明或標示不清的產品，以維護其品質及確保寵物的健康。