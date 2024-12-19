ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

法鬥下樓梯「用滑的」完全懶得走　網笑：跟我上班時一樣

▲下樓梯居然用「滑」的。（影／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市11個月法鬥「嘟嘟」超愛打呼睡覺，飼主在沙發旁加裝軟式樓梯，方便腿短的狗狗自行上下，沒想到嘟嘟不走尋常路，下樓梯時後腳趴在地上，用雙手撐著身體「滑下樓」，搞笑的畫面全被記錄下來。

▲（圖／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘟嘟總是懶洋洋的。（圖／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

IG@dudu.0110經常分享嘟嘟搞笑的日常，嘟嘟超級黏人也非常撒嬌，最喜歡吃寵物雞蛋糕，不過平常的狀態都是懶洋洋的，每次下沙發都是用「溜滑梯」的方法，沒有別的原因，就是單純懶得走。飼主直呼「下個樓梯要多懶」，可愛得模樣釣出不少毛孩家長共鳴。

▲（圖／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘟嘟能睡就睡，還會打呼。（圖／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片在Threads發佈後觀看數高達12萬次，網友紛紛留言「嘟嘟：我眼裡只有滑梯」、「我家也有同款」、「好絲滑」、「這樣可以順便抓癢癢」、「我也想這樣滑著去上班」、「我上班就是這樣的精神狀態」、「前輪驅動」、「順得像在搭手扶梯」，不得不說，嘟嘟在使用上的方面來說，確實達到省時又省力的初衷了。

▲（圖／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘟嘟是一隻個性超好、愛撒嬌的狗狗。（圖／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 法鬥可愛溜滑梯懶洋洋

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光　最愛吃甲殼類動物

法鬥下樓梯「用滑的」完全懶得走　網笑：跟我上班時一樣

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

橘貓熟睡聽見飼料聲　「瞬間噴射跳」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

初次泡澡！米克斯「怕被看光光」眼神超驚恐　粉絲壞笑：像在煮湯

交配時不能硬分開！狗狗特殊生殖構造　公犬「鎖緊」拔出會受傷

「貓貓老師」親自授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

寵物食品抽驗！生鮮肉骨餅不合格、凍乾汞超標　農業部公布6款

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

法鬥懶得走趴著「用滑的」下樓梯一氣呵成　網笑：跟我上班時一樣

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

幫狗狗摸頭一半突然停下　牠睜大眼伸爪：給偶繼續

貴賓天冷不能出門玩怎哄都沒用！　超沮喪委屈神情：說多了都是淚

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

貴賓天冷不能出門玩怎哄都沒用！　超沮喪委屈神情：說多了都是淚

法鬥下樓梯「用滑的」完全懶得走　網笑：跟我上班時一樣

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

天冷不能出去玩！貴賓眼眶含淚超沮喪　媽怎麼哄都沒用

企鵝家族搖屁屁散步！　旭山動物園迎雪季幫國王企鵝增加運動量

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光　最愛吃甲殼類動物

「黑衣服沾到主子毛」怎麼辦？貓奴搞笑留言：帶一身毛出門更驕傲

毛孩就是家人！為主子健康把關　醫生建議可透過魚油補充

小狗被車輾癱瘓倒路邊　好心情侶「自製輪椅」幫牠站起來

超有愛音樂節！DJ 賴皮曝民眾喝醉倒路邊「清潔工直接送他回基隆家」

全聯倉儲大火保全狂勸危險！家屬崩潰廠外邊走邊哭：想進去找弟弟

全聯台中倉儲大火9死　專家揭工廠大火「4大保命重點」

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

「衛福部在煉蠱？」公務員涉霸凌竟調升　陳昭姿轟：3人全在主秘室

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進

聯準會降息步伐引發疑慮後　美股開高

快訊／夜襲佔領主席台　民進黨：理性公民力量終將戰勝無良政客

台鹽2024蟬聯永續三大獎　榮登食品業ESG表率

寵物動物熱門新聞

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

法鬥懶得走樓梯　直接「用滑的」

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

初次泡澡　汪怕被看光光臉超驚恐

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

貓老師授課！小朋友坐一排好奇看

20歲失明貓掉結冰池塘　2男破冰救援

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

奴才急找狗　見「毛毯隱形術」傻眼

飼主假裝找貓　旁邊本尊超困惑

兒子打電動起不來　媽見背後笑翻

與上海簽署　擬黑腳企鵝換小貓熊

讀者迴響

熱門新聞

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

法鬥懶得走樓梯　直接「用滑的」

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

初次泡澡　汪怕被看光光臉超驚恐

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

貓老師授課！小朋友坐一排好奇看

20歲失明貓掉結冰池塘　2男破冰救援

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

奴才急找狗　見「毛毯隱形術」傻眼

飼主假裝找貓　旁邊本尊超困惑

兒子打電動起不來　媽見背後笑翻

與上海簽署　擬黑腳企鵝換小貓熊

柯基下樓四腳咚咚跳　逗樂奴才

熱門寵物影片

更多
橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

法鬥懶得走趴著「用滑的」下樓梯一氣呵成　網笑：跟我上班時一樣

法鬥懶得走趴著「用滑的」下樓梯一氣呵成　網笑：跟我上班時一樣

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面