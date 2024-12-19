法鬥下樓梯「用滑的」完全懶得走　網笑：跟我上班時一樣

▲下樓梯居然用「滑」的。（影／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

新北市11個月法鬥「嘟嘟」超愛打呼睡覺，飼主在沙發旁加裝軟式樓梯，方便腿短的狗狗自行上下，沒想到嘟嘟不走尋常路，下樓梯時後腳趴在地上，用雙手撐著身體「滑下樓」，搞笑的畫面全被記錄下來。

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▲嘟嘟總是懶洋洋的。（圖／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



IG@dudu.0110經常分享嘟嘟搞笑的日常，嘟嘟超級黏人也非常撒嬌，最喜歡吃寵物雞蛋糕，不過平常的狀態都是懶洋洋的，每次下沙發都是用「溜滑梯」的方法，沒有別的原因，就是單純懶得走。飼主直呼「下個樓梯要多懶」，可愛得模樣釣出不少毛孩家長共鳴。

▲嘟嘟能睡就睡，還會打呼。（圖／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片在Threads發佈後觀看數高達12萬次，網友紛紛留言「嘟嘟：我眼裡只有滑梯」、「我家也有同款」、「好絲滑」、「這樣可以順便抓癢癢」、「我也想這樣滑著去上班」、「我上班就是這樣的精神狀態」、「前輪驅動」、「順得像在搭手扶梯」，不得不說，嘟嘟在使用上的方面來說，確實達到省時又省力的初衷了。

▲嘟嘟是一隻個性超好、愛撒嬌的狗狗。（圖／網友dudu.0110_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）