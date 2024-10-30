ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

玄鳳鸚鵡「投票」超失控　亂帶票出場「狂違規」引20萬人觀看

▲玄鳳鸚鵡學投票　「錯誤示範」帶票出場還偷拿隔壁的。（圖／翻攝自X／ニコティ）

▲玄鳳鸚鵡「學投票」，結果場面超混亂瘋狂違規。（圖／翻攝自X@ニコティ）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本日前進行眾議院選舉投票，11歲玄鳳鸚鵡蒂亞（ティア）和3歲的麗（レイ）也在迷你投票所投下神聖的一票，然而牠們做出一堆「錯誤示範」，不是亂拿別人的票，就是偷偷帶票離場，在X平台上吸引將超過20萬人次觀看。

▲玄鳳鸚鵡學投票　「錯誤示範」帶票出場還偷拿隔壁的。（圖／翻攝自X／ニコティ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麗：嘿嘿，我也來投票啦~（圖／翻攝自X@ニコティ）

根據飼主分享的影片，可以看到這個投開票所設施齊全，不但有一鳥一間的隔板，甚至連選票、投票箱完美還原。蒂亞第一次嘗試時，票卡在投票箱的入口處，雖然再次嘗試時成功了，但牠又雞婆地把隔壁的票叼過來投，兩次都「違規」。

輪到麗上場時，牠偷帶選票出場，偷溜回來後又悄悄放回原位，被不知情的蒂亞丟進投票箱內。

除了應景的投票箱，飼主平時也會帶著鳥寶們玩益智遊戲，例如轉扭蛋、插花，或是讓牠們叼著硬幣往撲滿裡投錢玩，而兩隻鸚鵡也非常聰明，當發現自己投進撲滿的錢被飼主倒出來時，會不爽地咬手洩憤，其中麗更會直接硬搶奪。

兩隻鸚鵡「投票」的影片也引來大批網友在底下留言「好可愛好可愛！！」、「這個選舉系列總是很有趣」．也有人藉此吐槽投票率「連鳥都去投票了，那人類呢？」。

▲玄鳳鸚鵡學投票　「錯誤示範」帶票出場還偷拿隔壁的。（圖／翻攝自X／ニコティ）

▲麗：拿來！這塊亮晶晶是我的！（圖／翻攝自X@ニコティ）

 

想學最新潮的寵物美容技術？日、韓、台頂尖大師現場授課～點我報名！ 

 

關鍵字： 鸚鵡日本投票ニコティ玄鳳鸚鵡

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

臘腸寶寶「攻佔沙發」咬玩具瘋玩　旁邊拉拉眼神有戲：救救偶！

「網紅狼」暴肥！帶12同伴路邊討食　專家揭嚴重後果：別再餵

屏東企鵝寶寶是「颱風之子」命名小山陀　上班黏爸身邊講悄悄話

圓滾滾汪拆家「滿地棉花」躺垃圾堆睡覺　假裝什麼都沒發生

黑拉拉沒當上導盲犬　仍「熱心助人」咬衣角褲頭繩領路

黑柴萬聖節「扮垃圾車」　遇到正版興奮鳴笛「嗷嗚～」

路邊救可愛小貓回家發現「超好動又不親人」　竟是瀕危野生動物

逛動物園見「綠鳥球」站告示牌上　她被萌到：在自我介紹耶

貼心小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻　找不到還有替代品　

曾文溪畔出現4隻鵝　鳥友一看揭開「珍稀身分」：來自北極白額雁

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

比熊「哇沙比」笑聽指令等放飯　被捉弄氣噗噗怒瞪「快給我吃！」

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

11歲貴賓犬被哭聲吵醒 　無奈瞇眼看著嫩嬰：唉...

米克斯犬聽呼喚「慢慢軟掉」　柔弱向後倒＋翻肚：快擼我！

柯基見媽趴在地上找玩具　秒靠近一起看：偶也幫忙

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

家裡出現「南瓜怪」詭異搖頭　三花貓又變「幽靈」超認真過萬聖節

萬聖節來了！獸醫沿街敲門「幫猴硐貓打針」　加強照護觀念

黑天鵝家族糊塗「逛馬路」　5顆「灰毛球」車陣中緊跟爸媽

女海邊散步發現「果凍狀長鬚」詭異生物　PO網嚇：26年沒看過

玄鳳鸚鵡「投票」超失控　亂帶票出場「狂違規」引20萬人觀看

跛腳狗被丟停車場監視器全錄下　牠看著飼主離開跑到馬路想追

東森寵物歡迎求職銀髮族　Uber eats首購滿額現折200元

曾文溪畔出現4隻鵝　鳥友一看揭開「珍稀身分」：來自北極白額雁

柯基「小黃瓜」見媽趴地上找玩具　一臉問號靠近：需要幫忙嗎？

陸外送員強抓流浪貓「從26樓高空拋下」洩憤　牠墜樓掙扎幾步斷氣

藍提不義遺址納總統府、鄭成功　綠：若以此逃避修法無法接受

快訊／Stray Kids高雄世運「確定延後開唱」　主辦：考量粉絲、藝人安危

快訊／高鐵明天調整班次　改每小時雙向各發2班自由座列車

高中英聽成績明正常公告　早上9點起開放網路查詢

國際火線／我川好武！總統大選後會爆發「美國內戰」？

中華隊初體驗改穿21號　吳俊偉背後有個可愛原因

北捷各路線「明班距12分鐘」　小巨蛋主場館照辦劉德華演唱會

康芮強襲全台停班停課！雙北各大醫院開診情況一次看

卓榮泰：研議修法「6個月育嬰留職停薪津貼」再加碼1個月

同事惡作劇！陸男遭高壓氣管插屁股「吹一下」　下秒痛到倒地

寵物動物熱門新聞

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

「綠鳥球」站告示牌「自我介紹」

小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻

曾文溪有4鵝？　一看是珍稀身分

柯基在家對外嗆聲　一聽出門秒慫

黑柴扮垃圾車　遇到正版開心嗷嗚

外送員26樓丟貓　狠心洩憤致死

蒼翡翠幼鳥被飼養慘遭剪羽！今成功野放

投信口長出神奇手手　狗狗享受郵差薯叔摸摸

八哥愛搶鏡　擋公路監視器嘎嘎叫

動物園拍到長角神獸　飼養員嚇：以前沒看過

柯基見媽趴地　秒靠近湊熱鬧

下樓丟垃圾！驚見浪貓趴破床取暖

找到新家了！北市退役搜救犬Uny撲進主人懷抱

讀者迴響

熱門新聞

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

「綠鳥球」站告示牌「自我介紹」

小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻

曾文溪有4鵝？　一看是珍稀身分

柯基在家對外嗆聲　一聽出門秒慫

黑柴扮垃圾車　遇到正版開心嗷嗚

外送員26樓丟貓　狠心洩憤致死

蒼翡翠幼鳥被飼養慘遭剪羽！今成功野放

投信口長出神奇手手　狗狗享受郵差薯叔摸摸

八哥愛搶鏡　擋公路監視器嘎嘎叫

動物園拍到長角神獸　飼養員嚇：以前沒看過

柯基見媽趴地　秒靠近湊熱鬧

下樓丟垃圾！驚見浪貓趴破床取暖

找到新家了！北市退役搜救犬Uny撲進主人懷抱

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

熱門寵物影片

更多
萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

比熊「哇沙比」笑聽指令等放飯　被捉弄氣噗噗怒瞪「快給我吃！」

比熊「哇沙比」笑聽指令等放飯　被捉弄氣噗噗怒瞪「快給我吃！」

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

柯基跟外面的狗隔空叫囂　一聽媽說要出去打架秒慫

11歲貴賓犬被哭聲吵醒 　無奈瞇眼看著嫩嬰：唉...

11歲貴賓犬被哭聲吵醒 　無奈瞇眼看著嫩嬰：唉...

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面