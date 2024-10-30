玄鳳鸚鵡「投票」超失控　亂帶票出場「狂違規」引20萬人觀看

▲玄鳳鸚鵡「學投票」，結果場面超混亂瘋狂違規。（圖／翻攝自X@ニコティ）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本日前進行眾議院選舉投票，11歲玄鳳鸚鵡蒂亞（ティア）和3歲的麗（レイ）也在迷你投票所投下神聖的一票，然而牠們做出一堆「錯誤示範」，不是亂拿別人的票，就是偷偷帶票離場，在X平台上吸引將超過20萬人次觀看。

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▲麗：嘿嘿，我也來投票啦~（圖／翻攝自X@ニコティ）

根據飼主分享的影片，可以看到這個投開票所設施齊全，不但有一鳥一間的隔板，甚至連選票、投票箱完美還原。蒂亞第一次嘗試時，票卡在投票箱的入口處，雖然再次嘗試時成功了，但牠又雞婆地把隔壁的票叼過來投，兩次都「違規」。

輪到麗上場時，牠偷帶選票出場，偷溜回來後又悄悄放回原位，被不知情的蒂亞丟進投票箱內。

除了應景的投票箱，飼主平時也會帶著鳥寶們玩益智遊戲，例如轉扭蛋、插花，或是讓牠們叼著硬幣往撲滿裡投錢玩，而兩隻鸚鵡也非常聰明，當發現自己投進撲滿的錢被飼主倒出來時，會不爽地咬手洩憤，其中麗更會直接硬搶奪。

兩隻鸚鵡「投票」的影片也引來大批網友在底下留言「好可愛好可愛！！」、「這個選舉系列總是很有趣」．也有人藉此吐槽投票率「連鳥都去投票了，那人類呢？」。

▲麗：拿來！這塊亮晶晶是我的！（圖／翻攝自X@ニコティ）