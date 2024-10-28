「網紅狼」暴肥！帶12同伴路邊討食　專家揭嚴重後果：別再餵

▲因為不斷被人進行投餵，這匹最初毛髮淩亂、瘦到皮包骨頭的狼，現在不但體型變得滾圓，還會向過往車輛撒嬌討食。（圖／翻攝自央視）

圖文／CTWANT

最近1年，大陸青海可可西里國家級自然保護區中，一匹向人類乞討食物的野狼成了青藏公路旁的常客，隨著網路傳播，牠也成為了1匹網紅狼。不過，這匹野狼現在的狀況卻讓人擔憂，因為不斷被人進行投餵，這匹最初毛髮淩亂、瘦到皮包骨頭的狼，現在不但體型變得滾圓，還會向過往車輛撒嬌討食。

央視報導，可可西里森林公安局的民警介紹，大約1年前，這匹野狼開始出現在青藏公路附近。為了近距離拍到野狼，有人給牠投餵食物，引誘牠靠近。久而久之，這匹狼嘗到了甜頭，看到有人停車，還會主動上前討食。隨著投餵的人多了，這匹狼還會挑食。

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現在這匹狼已經習慣了與人類親近，並且開始依賴人類的投餵。由於食物充足，這匹狼肉眼可見地胖了起來，這也引起了動物學家們的擔憂。中國科學院西北高原生物研究所研究員連新明表示，給野生動物投餵人類的食物，相當於讓牠攝入高鹽，容易給健康帶來隱患。

不僅如此，這匹狼不但自己在青藏公路邊過上了被人投餵的生活，還帶來了越來越多的同伴，形成了一個在路邊討食的狼群。最多的時候，工作人員在網紅狼經常活動的周邊，發現了12匹野狼。三江源國家公園可可西里管理處負責人尼尕介紹，狼依賴投餵的方式生存，野性和生存規則就會發生變化，對整個生態的平衡和原真性造成破壞。

隨著近年生態保護力度不斷加大，過去難得一見的狼、旱獺、藏羚羊等頻頻現身，人們投餵野生動物的情況也越來越多。專家和管理人員指出，這種現象不僅會損害野生動物的健康狀況和捕食能力，也會對生態鏈造成不可逆的影響。

「當狼的身體健康受到威脅，最糟糕的結局即狼全部患病，不能捕捉野生動物，就會導致藏羚羊等有蹄類動物數量激增，從而對草場形成破壞。」連新明介紹，對於可可西里這個脆弱的生態環境來講，一旦地表上草的覆蓋度降低，很容易造成沙化等一系列生態學問題。

目前，三江源國家公園管理局等部門已經多次發布通告，嚴禁人們投餵野生動物，並在相關區域設立了警示牌；同時，可可西里森林公安局已經在重點區域加派了警力，加大巡護力度，及時勸阻路邊停車和投餵野生動物的行為。

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