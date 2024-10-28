圓滾滾汪拆家「滿地棉花」躺垃圾堆睡覺　假裝什麼都沒發生

▲龔阿比是隻胖胖的狗，同時也很擅長拆家。（圖／貴婦龔阿比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

龔阿比是一隻胖胖的米克斯狗，最近牠在拆家時把自己的棉被撕爛了，但牠選擇逃避現實，躺在剛剛拆出來的棉花堆上假睡，媽媽回家見到這個景象又好氣又好笑。

阿比媽媽在《ETtoday寵物雲》社團「有點毛毛的」分享，阿比躺在自己製造的棉花堆上，雙眼闔上假裝已經進入夢鄉，但身邊散落的各種垃圾與棉被殘骸，媽媽開玩笑說「牠真的以為裝睡就沒事了」。

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▲阿比：只要睡著就不干我的事。（圖／貴婦龔阿比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿比媽媽分享，阿比是從收容所領養的，當時她原本想到收容所找另一隻叫「黑嚕嚕」的浪犬，在瀏覽收容所網站時恰好看到阿比，於是決定過去看看順便打聽黑嚕嚕的消息，那時阿比剛做完結紮手術，雖然只能無力的趴在籠內，卻仍努力地搖尾巴，由於不忍心阿比繼續待在收容所，媽媽便決定領養。

▲剛從收容所被領養的阿比，在獸魂碑前合影留念。（圖／貴婦龔阿比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除了阿比外，飼主家裡還有小斑、黑皮2隻狗狗，毛孩們感情不錯，也會聚在一起玩，但強大的破壞力經常幫家裡「重新整修」，其中黑皮更曾為拆出一大片「飼料海」。阿比拆家後裝睡的樣子也逗得許多網友哈哈大笑，紛紛在底下留言「看看辣個肚子」、「沒裝，只是太累在休息」、「請問要做麻辣還是三杯？」。

▲圖由左至右分別是阿比、黑皮、小斑。（圖／貴婦龔阿比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑皮：論拆家我可是大前輩呢！（圖／貴婦龔阿比提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）