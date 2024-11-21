剛領養5周狗狗半夜狂吠　她嫌吵驚覺「失火了」都是煙

▲Rusty才剛領養1個多月，就跟寶寶感情非常好。（圖／翻攝自Gabby Bannon臉書）



記者李依融／綜合報導

美國賓夕法尼亞州飼主Gabby Bannon這天跟2個孩子們正在睡覺，突然家裡剛領養的狗狗Rusty焦躁不安，還一直咬她的袖子，她疑惑地打開房門，驚覺外面已濃煙密布，立刻抱著孩子們和狗狗逃出，她沒想到這隻才領養5個星期的流浪狗，會救了她與孩子們的性命。

Gabby Bannon在海倫颶風過後和動物救援組織一起到北卡羅萊納州分送物資，並帶走一些流浪狗，其中Rusty是一隻特別膽小的狗狗，當時與另一隻狗狗在公寓附近流浪，後來另一隻狗狗被主人帶回家了，Rusty遲遲尚未找到主人。

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Gabby Bannon準備將狗狗們裝籠送上車，要送回北卡羅萊納州協助送養，然而Rusty的神情冥冥之中觸動她的心，最後她讓Rusty坐在副駕駛座一起回家，「11小時後到家時，我知道牠會是我們家的狗狗了。」

▲Rusty才剛領養1個多月，就跟寶寶感情非常好。（圖／翻攝自Gabby Bannon臉書）

Rusty有了新家人，也對小朋友們特別友善，總是跟寶寶們睡在一起，Gabby Bannon看到這個畫面也感動又驚奇。5周後的一個清晨，Gabby Bannon和2個孩子都還在熟睡中，突然Rusty焦躁起來，一邊踱步一邊汪汪叫，Gabby Bannon不知道發生什麼事，急著想讓狗狗安靜下來，「但是牠很堅持，還開始咬我的袖子」。

Gabby Bannon覺得Rusty太吵了，打算打開門下樓，沒想到一開門就驚覺濃煙密布，而家裡的2個煙霧探測器都失靈了，「我住在工業區，窗戶開著，並沒有察覺到煙味，但Rusty發現了！」她趕緊抓著2個孩子，帶著Rusty一起逃到戶外，再返回屋內救出愛貓。

Gabby Bannon發現火源來自廚房一個有問題的插座，她趕緊滅火，損失降到最低。Gabby Bannon驚嘆，「要是沒有Rusty，事情的發展可能會很糟，我一開始根本沒想過這隻浪浪會救了全家的命！」

當天晚上Rusty獨享了一頓牛排晚餐，媽媽還帶牠去狗狗烘焙店買了新鮮烘焙的乾乾，而Rusty雖然僅僅回家5周，但誰都能看出牠有多愛家人。

▲Rusty救了全家，也將災損減到最低，媽媽讓牠獨享牛排大餐。（圖／翻攝自Gabby Bannon臉書）