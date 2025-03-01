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板橋「7貓遺體」散馬路涉案男子被捕　家中10多貓惡劣環境曝

板橋貓7死，涉案謝男抓到了。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

▲7貓陳屍馬路觸目驚心，涉案謝姓男子已被找到。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

記者李依融／綜合報導

新北市板橋區光環路有7隻貓咪遺體散落，觸目驚心的畫面讓網友懷疑是人為施虐，警方與動保處在28日下午找到相關謝姓男子，對方強調「只有棄養沒有虐殺」，目前全案持續調查釐清。

一名徐姓女子27日清晨5點多騎車上班，途中行經光環路一段，竟見到5隻品種貓如布偶一般散落在地上，其中一隻小貓疑似遭車輛輾過，身體已經殘破不堪。她忍耐著震驚畫面衝擊，將貓咪們集中到路邊，以免再次受到車輛輾壓，原想請禮儀公司火化，但一下子貓咪數量過多，她難以負荷價錢，便上網尋求幫助，網友們見遇害的都是品種貓覺得不對勁，便建議通報動保處處理。

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清潔隊到場協助帶走貓咪遺體時，又在附近發現另一隻幼貓遺體，並將6隻貓咪轉交給動保處，隨後動保員到現場勘查，又發現一隻死亡的米克斯貓，總計有7隻貓咪受害。

透過板橋埔墘派出所調查，鎖定一名謝姓男子，警方與動保處人員於28日下午將謝姓男子拘捕到案。關心此事的動保志工在粉專「邵柏森-虎哥救援大小事」分享所見畫面，謝姓男子家中還有10多隻品種貓，皆用鐵籠層層堆疊，「環境真的很噁心，跟我們過去破獲的非法繁殖場一模一樣。」。

板橋貓7死，涉案謝男抓到了。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

▲謝男家中貓咪飼養環境極為惡劣。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

板橋貓7死，涉案謝男抓到了。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

▲謝男家中還有10多隻貓，其中也有幼貓。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

謝姓男子指稱，是因為家人無法接受他養了太多隻的貓，他才將貓棄養，並強調「沒有虐待殺害」。目前警方與動保員仍持續調查動機與手法，而謝男家中的貓咪皆已由動保處沒入。

板橋貓7死，涉案謝男抓到了。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

▲謝男家中10多隻貓咪已由動保處沒入收容。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

關鍵字： 貓咪板橋慘死涉案動保

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