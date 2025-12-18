ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「媽寶」瑪爾兄妹超偏心　爸被無視心碎：我還做蛋糕給你們吃耶

▲內容純屬娛樂測試，一家人的感情其實超級好。

實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市2歲瑪爾濟斯兄妹「鐵蛋」跟「飯飯」超級偏心，看到爸爸假裝打媽媽，氣得雙雙護衛，但換爸爸被打，牠們卻完全無視。爸爸心碎地說，明明自己還會手做蛋糕幫狗狗們加餐，「真是不給面子」。

▲馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕。（圖／Threads@tong_0131_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩隻寶貝的個性稍顯不同，妹妹比較活潑。（圖／Threads@tong_0131_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕。（圖／Threads@tong_0131_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沒有血緣關係的兄妹倆長的超級像，飼主直言「超有緣」。（圖／Threads@tong_0131_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主和《ETtoday寵物雲》分享，哥哥鐵蛋3個月大就帶回家，個性比較像貓，有時候會有高高在上的感覺，脾氣穩定不太會吠叫，基本上看到狗狗會避開，屬於慢熱型。妹妹飯飯是6個月時回家的，當時爸爸在幫鐵蛋買零食，看到飯飯驚呼「長得跟鐵蛋太像了」，於是立刻決定收編。飯飯面對陌生人比較緊張膽小，尤其是對男性較有距離感，不過熟了之後會人人好，怎麼翻肚怎麼抱都可以。

▲馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕。（圖／Threads@tong_0131_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸比親手做寵物蛋糕給牠們加餐。（圖／Threads@tong_0131_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕。（圖／Threads@tong_0131_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸媽媽超級寵愛兄妹倆。（圖／Threads@tong_0131_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兩隻毛孩平時不愛吃飼料，只喜歡特定的罐頭，最愛吃凍乾跟肉條。雖然爸爸總是任勞任怨地服侍牠們，但鐵蛋和飯飯平常幾乎只聽媽咪的話，爸爸說話就「看心情已讀」，只有媽媽不在家的時候才會去找爸爸。

這天爸爸看到網路上的影片，突發奇想測試寶貝們的反應，沒想到換來自己心碎一地。影片發出後獲得143萬次瀏覽數，網友紛紛留言「媽媽打爸爸，一定是爸爸做錯事才被打」、「只聽到爸爸心碎的聲音」、「果然媽媽才是一家之主」、「沒有比較沒有傷害，牠們完全不想救爸爸」。爸爸無奈地說，其實一家人感情非常好，只是沒想到關鍵時刻狗狗們的差別待遇如此現實。

關鍵字： 馬爾濟斯偏心

【38萬換4盒飲料】癡情阿姨領「愛的包裹」 打開全傻眼險被騙！

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

稱職貓褓姆2

稱職貓褓姆2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

定格水豚君突「汪一聲」暴衝　全場嚇瘋：怎麼就變狗了？

定格水豚君突「汪一聲」暴衝　全場嚇瘋：怎麼就變狗了？

