逛台北市立動物園目睹「圍捕騷動」　園方：野生山羌誤闖

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園4日上午有野生山羌入侵，園方出動數名工作人員拿出大型捕捉網、帆布、運輸籠等，將山羌從廁所捕獲，而這場捕捉行動也在現場引起騷動，有遊客拍下捕捉畫面非常好奇，園方在運送山羌的過程中也解釋，初判是一隻成年有角的公山羌。

民眾直擊圍捕現場

Threads網友@liao__zhen分享，4日上午到台北市立動物園遊玩，意外在無尾熊館附近的廁所看到「圍捕現場」，一開始還以為是園內的山羌跑出來，「現場一下子全亂了，大家第一時間衝去幫忙救援」。台北市立動物園對此說明，此次事件是野生山羌跑進園區，所幸賣店的同仁十分機警，第一時間將山羌困在廁所，以利後續捕捉。

山羌跑進動物園。（圖／Threads@liao__zhen提供）

▲賣店人員先協助將山羌困在廁所，好讓工作人員能夠順利捕捉。（圖／Threads@liao__zhen提供）

無尾熊館館長王建博表示，當下出動工作人員帶著帆布、大型捕撈網等，捕捉人力充足後，才進行圍捕，「第一時間也有請園內照養山羌的區域再次清查，確認這隻山羌並非園內的個體，而是從野外跑進來的。」

台北市立動物園「隱藏版野生動物」

獸醫師王寶榮也首先幫山羌健康檢查，確認是一頭年輕的公山羌，體型已經成年，並沒有外傷活動也正常，因此研判最合適的處置方式就是野放回山林。她提到，其實台北市立動物園周遭經常有野生動物出沒，包含山羌、白鼻心等都很常見，「可能白天遊客多不易見到野生動物，其實有時工作人員較晚下班回家，路上都會看到這些野生動物。」

王寶榮表示，其實山羌是溫馴的草食獸，所以很容易受到驚嚇要找地方躲藏，「如果這時人類不小心站在牠要衝的路徑，就比較有可能會稍微受傷。」因此她呼籲，在野外遇到山羌不要靠近，遠遠觀察即可。目前這隻誤闖動物園的山羌身體情況良好，已經成功野放。

關鍵字： 山羌台北市立動物園木柵動物園

逛台北市立動物園目睹「圍捕騷動」　園方：野生山羌誤闖

逛台北市立動物園目睹「圍捕騷動」　園方：野生山羌誤闖

