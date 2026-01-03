ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

裝水變「超忙攻防戰」　奴才嘆：手最快除了嬰兒就是貓了！

記者李依融／綜合報導

世界上手速最快的兩種生物，一個是嬰兒，另一個就是貓了吧！貓奴吳欣玫分享，這天她正在水槽裝飲用水，家中虎斑貓對噴出的水柱超有興趣，頻頻伸爪想「抓水」，原本再日常不過的裝水時刻，瞬間變成奴才手忙腳亂的「攻防戰」。

吳欣玫在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」分享影片，只見她拿著水壺在水槽裝水，虎斑貓就守在一旁緊盯水柱，完全把裝水當成遊戲現場，伺機伸手想要參一腳。

貓咪玩水。（圖／有點毛毛的／飼主吳欣玫投稿）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貓咪手速超快，讓奴才手忙腳亂。（圖／有點毛毛的／飼主吳欣玫投稿）

更讓人哭笑不得的是，喵星人不只想玩水，還會找縫隙「見縫插針」，趁奴才稍不注意就出爪，彷彿堅持要把「洗腳水」加進水壺裡，害得奴才只能一邊裝水、一邊各種遮擋，忙到忍不住讚嘆那句經典結論「世界上手速最快的兩種生物，一個是嬰兒，另一個就是貓了吧」。

影片曝光後也逗樂不少網友，留言笑翻「貓：人給妳喝我的洗腳水很營養的，不要客氣」、「那隻不安分又挖貓砂的小手手」、「對就是手賤，越摸不到越要」、「這水還能喝嗎？超好笑！」看來奴才雖然好不容易裝滿一壺水，但被貓咪「加料」過的飲用水，到底還能不能喝，就只能讓人邊笑邊替她捏把冷汗了。

貓咪玩水。（圖／有點毛毛的／飼主吳欣玫投稿）

▲奴才對貓咪攻防戰無奈到笑出來。（圖／有點毛毛的／飼主吳欣玫投稿）

關鍵字： 毛小孩虎斑貓喵星人有點毛毛的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【強震突襲】墨西哥規模6.5地震！　大樓晃到狂響下「磁磚雨」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「1萬塊在攻擊4萬塊！」爆笑影片吸21萬讚　受害奴才比慘

「樓下大肥貓被擄走！」留下字條聲明　他仔細看超感動：太溫暖了

黑色拉布拉多養7年突變「大麥町」　家人目睹白斑擴散全身

裝水變「超忙攻防戰」　奴才嘆：手最快除了嬰兒就是貓了！

暖心大狗狗「大熊」跨年夜離世　媽心碎回憶6年幸福時光

老汪「舉手要肉肉」認真揮爪　見隔壁發呆也有眼睛睜超大

散步無視主人指令暴衝　伯恩山犬「雪地救出垂死汪」英勇畫面曝

健檢「小鳥依人」騎健檢！　給下馬威他淡定講電話

戴菊遷徙「搭便船」省腳力！　圓滾滾一球與保安官呆萌對望

滿屋子找貓找3趟　喵星人把蜥蜴當「枕頭」共享保溫燈

一萬塊攻擊四萬塊

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

4毛孩「集體避難」躲弟弟哭聲　無奈臉要媽媽自己處理

裝水變「超忙攻防戰」　奴才嘆：手最快除了嬰兒就是貓了！

戴菊遷徙「搭便船」省腳力！　圓滾滾一球與保安官呆萌對望

老汪「舉手要肉肉」認真揮爪　見隔壁發呆也有眼睛睜超大

快訊／馬杜洛遭美軍突襲拘捕　川普：第二波攻擊可能不必了

快訊／川普宣布「立即接管」委內瑞拉　直到安全完成權力交接

快訊／押解畫面曝光！川普PO照「馬杜洛戴眼罩、手銬」登硫磺島號

全台10縣市急凍進冰箱！　深夜「低溫特報」氣象署示警

台南市安南區3樓透天厝晚間驚傳火警　電暖爐不慎釀災8人緊急疏散

《GTA 5》被AI改成北韓風！標語超逼真　網笑：一顆星就全國追殺

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

寵物動物熱門新聞

「1萬攻擊4萬！」爆笑片吸21萬讚

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

奴才裝水超忙「貓咪手速攻防戰」

暖心「大熊」跨年夜離世　粉絲不捨

汪舉手要肉肉　見發呆也有超震驚

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

健檢騎到獸醫頭上　他淡定講電話

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

貓咪吵醒奴才　見牠虔誠膜拜暖爐

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

喵皇「臉栽枕頭」入睡：這是儀式

讀者迴響

熱門新聞

「1萬攻擊4萬！」爆笑片吸21萬讚

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

奴才裝水超忙「貓咪手速攻防戰」

暖心「大熊」跨年夜離世　粉絲不捨

汪舉手要肉肉　見發呆也有超震驚

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

健檢騎到獸醫頭上　他淡定講電話

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

貓咪吵醒奴才　見牠虔誠膜拜暖爐

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

喵皇「臉栽枕頭」入睡：這是儀式

神秘嘉賓「低頭撿扇」目送新娘

熱門寵物影片

更多
一萬塊攻擊四萬塊

一萬塊攻擊四萬塊

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面