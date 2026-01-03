裝水變「超忙攻防戰」　奴才嘆：手最快除了嬰兒就是貓了！

記者李依融／綜合報導

世界上手速最快的兩種生物，一個是嬰兒，另一個就是貓了吧！貓奴吳欣玫分享，這天她正在水槽裝飲用水，家中虎斑貓對噴出的水柱超有興趣，頻頻伸爪想「抓水」，原本再日常不過的裝水時刻，瞬間變成奴才手忙腳亂的「攻防戰」。

吳欣玫在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」分享影片，只見她拿著水壺在水槽裝水，虎斑貓就守在一旁緊盯水柱，完全把裝水當成遊戲現場，伺機伸手想要參一腳。

▲貓咪手速超快，讓奴才手忙腳亂。（圖／有點毛毛的／飼主吳欣玫投稿）



更讓人哭笑不得的是，喵星人不只想玩水，還會找縫隙「見縫插針」，趁奴才稍不注意就出爪，彷彿堅持要把「洗腳水」加進水壺裡，害得奴才只能一邊裝水、一邊各種遮擋，忙到忍不住讚嘆那句經典結論「世界上手速最快的兩種生物，一個是嬰兒，另一個就是貓了吧」。

影片曝光後也逗樂不少網友，留言笑翻「貓：人給妳喝我的洗腳水很營養的，不要客氣」、「那隻不安分又挖貓砂的小手手」、「對就是手賤，越摸不到越要」、「這水還能喝嗎？超好笑！」看來奴才雖然好不容易裝滿一壺水，但被貓咪「加料」過的飲用水，到底還能不能喝，就只能讓人邊笑邊替她捏把冷汗了。

▲奴才對貓咪攻防戰無奈到笑出來。（圖／有點毛毛的／飼主吳欣玫投稿）