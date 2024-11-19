「天竺鼠車車」趴在鋼琴上一秒斷電　陪練習聽到音樂倒頭就睡！

▲天竺鼠「Dindin」聽到琴聲一秒斷電。（圖／翻攝自IG／@dindin.inparis）



實習記者陳安榆／綜合報導

天竺鼠車車沒電啦！法國巴黎市有一隻天竺鼠「Dindin」，總是喜歡趴在鋼琴的琴鍵上方，放琴譜的夾層裡面，陪著主人一起練琴。溫暖的小窩加上抒情的音樂，Dindin很快地就不勝體力，滑進小毯子後一秒入眠，睡超香的畫面在網路上瞬間爆紅。

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▲Dindin仔細欣賞琴聲。（圖／翻攝自IG／@dindin.inparis）



IG@dindin.inparis常常紀錄天竺鼠的日常，飼主的興趣是彈奏鋼琴，Dindin也很喜歡陪伴媽媽，只不過每當牠調整好姿勢，穩穩地縮在毯毯裡面時，一聽到媽咪開始彈奏的琴聲，就像是播放安眠曲一樣，兩眼一閉就睡超沉。長期聽音樂的Dindin現在已經習慣，聽到就會安心地進入深度睡眠，不用躲在暗暗的窩中才能睡著。

▲聽到琴聲超安心。（圖／翻攝自IG／@dindin.inparis）



影片一發佈就高達355.8萬的按讚，網友紛紛留言，「一秒入睡好可愛」、「像是小寶寶聽到媽媽的聲音就安心入睡」、「睡得太甜了，看起來有點可口」、「飼主彈的鋼琴聲太好聽，是我也會睡翻」，可愛的一幕讓大家融化。