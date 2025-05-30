奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

▲日男扛自家鬆獅犬女兒，表情超吃力。（圖／翻攝自IG@_komame_chan_）



實習記者陳安榆／綜合報導

日本鬆獅犬Komame近日在社群媒體上爆紅，原來是爸爸在抱牠的時候，吃力的表情透露Komame實在是過於「實心」，真實又搞笑的瞬間讓網友笑道「像搬瓦斯桶」。愛女心切的奴才連忙回應，「只有25公斤，一點也不重」，狗狗淡定的模樣和爸爸猙獰的表情形成強烈反差。

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▲對比爸爸的猙獰，Komame看起來超級優雅淡定。（圖／翻攝自IG@_komame_chan_）



IG@_komame_chan_經常記錄著自家狗狗的生活日常，前些日子分享「運送狗狗」貼文更是獲得了高達30萬次的愛心數，25公斤的Komame優雅的表情對比老爸咬牙切齒的狀態，讓人秒懂這就是代表幸福的重量。飼主提到，扎實的蓬鬆毛髮是靠著一個月一次的美容來維持的，只不過扎實的體重卻讓自己差點負荷不住。

▲網友紛紛為Komame說話，建議爸爸要多加鍛鍊。（圖／翻攝自IG@_komame_chan_）



正常鬆獅犬的體重範圍在20至32公斤之間，爸爸和Komame的搞笑對比引來不少網友留言，紛紛表示「Komame盡力了」、「對比起來爸爸的表情好粗糙」、「Komame很可愛，爸爸也很絕望」、「謝謝爸爸的努力，完全看的出來」、「想知道爸爸的腰還好嗎？」，不論如何，自家的狗狗永遠都是最可愛的，看來Komame的爸爸還需要多多鍛鍊才行。