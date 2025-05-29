山羌出沒南港軟體園區倒地掙扎　網友驚呼：怎麼會在這？

實習記者陳安榆／採訪報導

台北市南港軟體園區出現一隻亂跑的山羌，目擊的陳小姐還覺得有些驚奇，沒想到下午再經過就看到山羌倒在路邊，不久後斷氣離世。陳小姐將目擊山羌的照片分享到Threads，引起許多網友討論，大家紛紛好奇「這裡竟然會有山羌！」。

▲目擊者稱看見山羌在馬路上亂竄，疑似被車撞後內傷身亡。（圖／網友@hrka1236提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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陳小姐28日在Threads上發文「第一次在園區內看見山羌！」，她說較常看見喜鵲、台灣藍鵲跟紫嘯鶇，但從來沒見過山羌在這裡出現。有其他目擊者也在貼文中分享，這隻山羌曾被喜鵲攻擊而東竄西跑，但沒有見到事發當下，因此不知道山羌為何最後會倒地死亡。

▲陳小姐表示，目擊地在圖中的藍點上，並不在山內，對於山羌的出現感到很新奇。（圖／網友@hrka1236提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文目前共獲得高達10萬次的瀏覽次數，許多人都對於山羌的出沒原因感到好奇，明明南港軟體園區並非位於山區，怎麼有山羌出沒。台北市動保處表示，獲報後就到現場將山羌遺體帶離，推測是從附近山區不小心跑到山下，進而迷途到南港軟體園區附近，之前也有過山羌誤入市區的通報。

▲山羌倒地掙扎，在動保員趕到前就已離世。（圖／網友@hrka1236提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



山羌自2019年1月9日起正式從保育類動物轉自一般類野生動物，不過根據《野生動物保育法》，還是不能隨便捕抓，若刻意獵捕野生動物，最少裁罰6萬，最高30萬元。