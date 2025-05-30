橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

▲Somu一臉生無可戀，其實是天生自帶下垂眼，看似超委屈。（圖／翻攝自X／@kikumaki00）



實習記者陳安榆／綜合報導

日本漫畫家「きくまきkikumaki」經常分享自家9歲女兒和貓咪的日常，特別的是家中的橘貓「Somu」有著招牌下垂眼。這天小主人想抱貓咪進房，沒想到Somu的模樣彷彿像是放棄掙扎，一臉生無可戀，搞笑的畫面在X上獲得253萬次瀏覽，收買不少粉絲的心。

X@kikumaki00有5.7萬粉絲，作品大多數是家中丈夫、女兒和貓咪Somu的生活日常，其中也有不少人是Somu的忠實粉絲。有次女兒想抱著貓貓一起睡覺，只見Somu雖然沒有掙扎，雖然看似一點都不想抵抗，但卻露出一副看淡世態的模樣，完全看不出開心的表情。

天生委屈臉的Somu彷彿做任何事都看起來很可憐，只能說是與生俱來擁有「收買人心」的特質。許多網友紛紛在底下留言「該如何形容牠的表情」、「看起來是受夠一切的表情」、「比較像是得知即將前往醫院後的沮喪表情」，可愛的瞬間剛好被記錄下來，貼文的愛心數高達7萬次。