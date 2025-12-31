跨年倒數預備　獸醫警告飼主「今晚千萬別做1事」：毛孩可能受傷

▲獸醫警告，主人跨年要注意寵物情況。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新的一年即將來到，全世界各地皆會舉行跨年活動，不過有獸醫特別提醒飼主，跨年活動施放煙火期間千萬別做一件事，免得對家中毛小孩造成不良影響。

跨年煙火嚇壞寵物 獸醫分享護毛孩方法

澳洲媒體報導，當地獸醫柔伊(Zoe Pimlott)表示，跨年活動常會施放煙火，許多家中寵物容易會被震耳欲聾的聲響與刺眼光芒嚇到，引發牠們想要嚎叫、躲藏的天性，因此建議飼主外出慶祝前，千萬不要用繩子把寵物拴起來，免得寵物受傷。

▲寵物容易受到煙火、鞭炮驚嚇。（示意圖／達志影像）

柔伊進一步解釋，如果寵物被項圈抓住，當牠們受到驚嚇時可能會用力掙脫，或是跳躍起來，導致脖子受傷，「關上窗戶或是窗簾，對寵物會是比較好的做法」，另外也可以播放一些白噪音或是輕柔音樂，幫助減緩寵物感到焦慮。

跨年夜寵物走失案激增 出門前這些事必做

根據英國皇家防止虐待動物協會RSPCA統計，每年12月31日跨年夜當天，動物組織都會接到大量動物走失或是受傷的案件，許多寵物因為煙火受到驚嚇或是逃跑。

RSPCA提醒，飼主如果計畫出門跨年，應提前規畫好寵物的照護安排，包含拉上窗簾、讓寵物待在隱匿且具有安全感的地點，出門前先帶寵物散步或是運動，幫助減輕焦慮、讓家中毛孩安心，同時確保已為寵物安裝晶片並更新至最新資訊，確保寵物如果走失能夠回家。