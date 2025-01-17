泰國忠犬小八！狗狗「孤單睡超商門口」癡等離世主人　心碎畫面曝

▲狗狗每天守在超商門口。（圖／翻攝自Facebook／Mari-Mo Photography）

記者李振慧／綜合報導

日本忠犬小八的故事聞名全球，泰國近來也有一隻叫做Moo Daeng的流浪狗，雖然主人已經去世好幾個月，每天仍守候在便利商店前不肯離開，痴痴等待著不會再出現的主人，被網友譽為泰國版小八。

國外媒體報導，居住在泰國呵叻府的流浪狗Moo Daeng，在相伴4年的主人去世後，仍每天守候在當地便利商店前，完全不願意離開，被網友拍下照片分享在臉書後爆紅。

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從畫面中可看到，身上裹著紅毯子的Moo Daeng一直待在超商門口，神情看起來十分虛弱。分享消息的網友表示，他們注意到Moo Daeng每天長達好幾個小時都待在超商前面，由於天氣逐漸轉涼，所以有好心民眾幫忙提供毯子，還有玩偶和食物，希望能支持Moo Daeng。

網友表示，Moo Daeng的主人其實也是一名街友，時常會出現在街上向路人乞討，並帶著Moo Daeng一起睡在便利商店前，然而去年11月主人因病去世後，Moo Daeng仍一直待在便利商店，超商員工和附近民眾都認識牠，時常會幫忙照顧。

超商店長特別在店門口設告示牌表示，「感謝所有顧客的善意，但Moo Daeng不能吃肝臟和牛奶」，希望大家在提供善心時，也能幫忙一起守護Moo Daeng的健康。

Moo Daeng的故事13日在網路上曝光後，貼文獲得上萬個讚與留言，許多網友都十分心疼狗狗，除了幫忙捐贈物資，也希望有人能給Moo Daeng一個家。