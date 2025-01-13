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野火瞬間燒到家！女急帶79kg網紅龜逃命　震撼畫面曝：社區全沒了

野火瞬間燒到家！女急帶79kg網紅龜逃命　震撼畫面曝：社區全沒了。（圖／翻攝自TikTok／caitlinandtiptoe）

▲女緊急帶著寵物龜逃離野火。（圖／翻攝自TikTok／caitlinandtiptoe）

記者李振慧／綜合報導

美國加州洛杉磯野火肆虐，至今已造成24人死亡，居住在當地的女網紅凱特琳(Caitlin Doran)也在網路上分享，當她發現野火迅速蔓延到家園時，趕緊帶著175磅（約79公斤）寵物烏龜Tiptoe逃命的過程。

在網路上擁有460多萬粉絲的凱特琳，因為分享她與23歲寵物烏龜Tiptoe相處的故事而出名，她之前曾接受媒體表示，自己7歲時曾向聖誕老公公要求能獲得一隻烏龜，結果心願成真，從此一起相伴多年。

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近來洛杉磯受到野火侵襲，居住在當地社區Pacific Palisades的凱特琳也在網路上分享野火迅速蔓延到社區的過程。影片中可看到，她7日下午2時左右，注意到住家前方突然出現了大量黑煙，並且開始侵襲鄰居家，她後來察覺情況不妙，趕緊帶著Tiptoe開車逃離。

@caitlinandtiptoe

Someone please send me substances

♬ original sound - Caitlin and Tiptoe

凱特琳開車在路上時，發現濃煙伴隨著熊熊火勢，已經燒到了約9公尺或12公尺高，讓她決定前去祖父母家，通知80多歲的祖父母逃跑，最後成功帶著祖父母、母親和叔叔一起離開社區。

影片曝光後獲得2百多萬點閱，許多網友紛紛留言，「天啊，我不敢相信當局沒有早點要大家撤離」、「Tiptoe一定嚇到了，幸好你們都沒事」。凱特琳後來向媒體表示，他們一家約五代的人都居住在當地，親戚們的房子無一倖免，全部都遭到燒毀，整個社區幾乎消失，全家人都受到很大的打擊，目前已在網站上舉辦募款，希望大家幫忙。

關鍵字： 洛杉磯大火加州野火網紅寵物烏龜逃生洛杉磯TiptoeCaitlin Doran北美要聞

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