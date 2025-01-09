阿金回家突消失　女狂找20分鐘發現牠「埋娃娃堆中」：想朋友了

▲黃金獵犬旅行回家迫不及待去找朋友。（圖／翻攝自TikTok／therextedshow）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人帶著所養的黃金獵犬外出旅行，3天後返回家中發現黃金獵犬突然消失，她心急找了20分鐘都沒有發現，沒想到最後在一堆娃娃中找到寵物，可愛影片獲得420多萬點閱。

這名女主人在網路上分享可愛影片，影片中可看到，她旅行回家後發現家中似乎沒有寵物犬雷克斯(Rex)的動靜，便決定查看一下寵物的情況，然而到處都沒有發現雷克斯的蹤影。

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女子後來走到一處房間，發現雷克斯竟然把自己埋在玩具堆中，頭完全沒有伸出來，可愛模樣讓她忍不住表示，「去牧場住3天，你是不是很想念朋友」，當她把更多玩具埋在雷克斯身上時，雷克斯興奮地在娃娃堆中滾來滾去，看起來非常開心。

影片曝光後立即爆紅，許多網友都被雷克斯的可愛模樣融化，「天啊，牠想念牠的朋友們，好可愛」、「我花了1分鐘才找到牠的頭在哪，哈哈」、「牠還是個寶寶啊，下次旅行乾脆帶一些牠的朋友一起出門」、「真的是個毛小孩」。