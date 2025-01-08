夫妻查看監視器發現「多出新室友」　黑貓大方讓浣熊進門一起住

▲夫妻不在家時，家裡多了新室友。（圖／翻攝自instagram／keywestwaterman）

記者李振慧／綜合報導

國外一對夫妻外出旅行時，因為擔心家中寵物貓情況特別裝了寵物監視器，沒想到夫妻倆查看監視器時，意外發現寵物貓多了一個「新室友」，一隻野生浣熊竟然也住在他們家中，還和貓咪一起分享食物，看起來相處得十分融洽。

國外媒體The dodo報導，男屋主亞倫(Aaron Young)上月在網路上分享影片，他和妻子外出旅行時，特別在客廳裝設了寵物攝影機，以便隨時查看2隻寵物貓Tuna和Pearl的情況，沒想到家中卻多了新住客。

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影片中可看到，一隻野生浣熊竟然透過貓門進入他們家中，黑貓Tuna雖然注意到浣熊進來卻沒有特別反應，只是靜靜注視著浣熊，看著浣熊在家裡四處走來走去。

監視器拍到，浣熊後來甚至還跳到沙發上休息，模樣看起來十分舒服。亞倫表示，在接下來的4個小時中，浣熊一直和寵物貓們待在一起，還一起分食留給牠們的食物，相處得十分融洽，吃飽休息後就離開了。

趣味影片獲得許多網友留言，「哈，浣熊和貓咪看起來像是老朋友」、「哇，好有禮貌的客人」、「好神奇喔」、「不知道浣熊以後會不會再回來找貓貓玩」。亞倫表示，看到影片也讓他覺得十分神奇，帶給他許多樂趣。