以為被欽點當鏟屎官！男發現「家有陌生貓」超嗨　走近一看傻眼

▲男發現自己眼花。（圖／翻攝自TikTok／@definitely_kai_13）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子以為自己被「貓咪分配系統」挑中，家中突然出現一隻陌生貓，正在興奮以為自己可以當鏟屎官時，沒想到走近一看，以為的「貓咪」竟然是自己看錯，當貓奴的希望破滅，影片在網路上爆紅，獲得千萬點閱。

居住在德州的男子凱(Kai Plummer)在TikTok上分享趣味影片爆紅。影片中可看到，凱的餘光發現，家中走道底部突然出現一隻小貓，把他嚇了一大跳，因為他的家中沒有養貓。

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影片中可看到，凱原本疑惑表示「我沒養貓啊」，後來卻興奮走向小貓一邊表示，「小貓咪過來，小貓過來」，結果走近一看，以為的「小貓」其實是散落在地上鞋子造成的錯覺，讓他非常傻眼。

影片獲得2千多萬點閱，許多網友留言安慰凱並不孤單，因為很多人也都看錯，「我們大家都瞎了，因為我也看到一隻貓」、「老兄，我百分百確定那是一隻貓」、「即使知道那是鞋子，我重看好幾遍還是會看成貓」。

甚至有網友認為，影片中本來的確是貓，是凱用軟體改成鞋子，不過凱立即留言澄清，「我向上帝發誓，我的剪片技術真的沒有那麼好」。