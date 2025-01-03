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男直播被東部菱背響尾蛇咬傷　腿腫發紫「急打88瓶血清」救命

男直播被東部菱背響尾蛇咬傷　腿腫發紫「急打88瓶血清」救命。（圖／翻攝自YouTube／David Orin）

▲男網紅拍片時遭毒蛇咬傷。（圖／翻攝自YouTube／David Orin）

記者李振慧／綜合報導

美國25歲男網紅漢普利特(David Humplett)與朋友在佛州森林遊玩時，意外被劇毒響尾蛇咬傷，他被咬傷後仍繼續在網路上直播，沒多久便感到痛苦被緊急送醫，施打了88瓶血清救命，腿部仍然呈現發紫腫脹狀態，畫面令人怵目驚心。

在Instagram、TikTok 和YouTube等平台上擁有百萬粉絲的漢普利特，上月18日在佛州希德島(Shired Island)樹林中進行活動時，腿部意外被東部菱背響尾蛇(Eastern diamondback rattlesnake)咬傷，該蛇是世界上最大響尾蛇，也是北美州當地最大毒蛇。

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影片中可看到，當漢普利特發現自己被咬時，他對著鏡頭表示，「好吧，我遇到大麻煩了」，向觀眾秀出腿上被咬的傷口，鮮血正在從傷口中流出。

原本態度還十分輕鬆的漢普利特，沒一會便開始感到痛苦，腿好像要爆開一樣，被醫療直昇機緊急送醫治療。漢普利特表示，「當時情況真的很不妙，我感覺我隨時都有可能失去我的腿，全身都開始感到麻木」。

施打了88瓶抗蛇毒血清後，漢普利特的腿仍然十分腫脹，目前他繼續在加護病房中接受治療，親友已幫忙在網路上舉辦募款活動，已成功募得3萬多美元（約台幣98萬元）。雖然經歷痛苦，但他知道蛇咬人其實沒有惡意，只是在保護自己，希望未來康復後能再到戶外旅遊。

關鍵字： 網紅響尾蛇直播David Humplett佛州東部菱背響尾蛇北美要聞

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