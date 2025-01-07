回家急著抱貓！男左腳踩到異物　低頭發現是「世界第二毒蛇」嚇

▲男子在家時踩到東部棕蛇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子近來返回家鄉紐西蘭慶祝新年，沒想到當他回到澳洲住家時，竟然在家裡踩到一條蛇，而且該蛇還是有「世界第二毒蛇」稱號的東部棕蛇(Eastern brown snake)，與死神擦身而過。

居住在南澳洲阿得雷德市(Adelaide)的男子法貝爾(Folco Faber)，近來才從紐西蘭返回住處，沒想到剛回到家就差點喪命。家中監視器拍到，法貝爾正在客廳擁抱著好久不見的寵物貓莉莉(Lily)，然而一條東部棕蛇就潛伏在他腳邊。

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A Kiwi man unknowingly stepped on a deadly eastern brown snake after it slithered into his Adelaide home.



Folco Faber/NZ Herald pic.twitter.com/lirz3CnLqY — The Project (@theprojecttv) January 7, 2025

沒有穿著鞋子的法貝爾，後來走過客廳時，左腳意外踩到了蛇，幸好蛇沒有立即朝他攻擊，他低頭才發現自己剛剛踩到的是世界第二毒蛇，嚇了一大跳。

法貝爾表示，他發現毒蛇後立即請捕蛇專家幫忙，很慶幸莉莉待在家中時沒有被蛇咬傷，不過捕蛇專家告訴他，其實東部棕蛇身上有許多咬傷，有可能是遭到莉莉攻擊。