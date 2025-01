回家急著抱貓！男左腳踩到異物　低頭發現是「世界第二毒蛇」嚇

▲男子在家時踩到東部棕蛇。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲一名男子近來返回家鄉紐西蘭慶祝新年,沒想到當他回到澳洲住家時,竟然在家裡踩到一條蛇,而且該蛇還是有「世界第二毒蛇」稱號的東部棕蛇(Eastern brown snake),與死神擦身而過。

居住在南澳洲阿得雷德市(Adelaide)的男子法貝爾(Folco Faber),近來才從紐西蘭返回住處,沒想到剛回到家就差點喪命。家中監視器拍到,法貝爾正在客廳擁抱著好久不見的寵物貓莉莉(Lily),然而一條東部棕蛇就潛伏在他腳邊。

A Kiwi man unknowingly stepped on a deadly eastern brown snake after it slithered into his Adelaide home.



Folco Faber/NZ Herald pic.twitter.com/lirz3CnLqY