天冷毛孩也需要注意！　獸醫師教你預防犬貓2常見疾病

圖文／NOW健康

中央氣象署發布13縣市低溫特報，各地氣溫在大陸冷氣團影響下，明顯偏低，然而，天冷不只是人容易生病的季節，犬貓也是如此，常見的疾病有犬舍咳與貓鼻氣管炎，新北市政府動保處獸醫師黃仲煜表示，應注意毛孩的保暖與環境管理，並且也要記得接種疫苗，才能有效地杜絕疾病傳播。

犬舍咳是一種犬隻間極易傳播的疾病，由病毒或細菌引起，症狀以乾咳為主，有時伴隨食慾減退或疲倦感，若不及時治療，可能惡化為支氣管炎或肺炎。貓鼻氣管炎則是貓咪最常見的呼吸道疾病，尤其是在多貓環境中，典型症狀包括咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、結膜炎和持續的鼻塞，嚴重時可能影響呼吸與食慾。

新北市動保處獸醫師黃仲煜表示，冬季護理的核心在於保暖、防疫與良好的環境管理。首先要提供舒適的生活環境，確保犬貓的居住空間溫暖乾燥，避免直接接觸冷風或潮濕的環境。對於老年犬貓，可以考慮增添保暖墊或小型暖爐，但要注意防止牠們過度接近而燙傷。

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其次要定期接種疫苗，犬舍咳與貓鼻氣管炎的疫苗是預防這些疾病的關鍵。其他在居家衛生管理方面，要保持犬窩、貓砂盆等生活用品的清潔，定期消毒居家環境，減少病菌的滋生與傳播。並提醒飼主，應留意毛寶貝的健康狀況，若發現持續咳嗽或打噴嚏、流鼻涕或呼吸困難、眼睛分泌物增多或結膜炎等症狀，應儘快就醫，並將牠們與其他健康動物分開飼養，減少疾病傳播的風險。

新北市動保處表示，冬天不僅是人需要額外照顧的季節，毛寶貝也需要更多的關懷。為牠們提供溫暖的居住環境，注意均衡的營養攝取，並定期安排健康檢查，是每位飼主應該做到的責任。健康的生活環境和良好的飼養習慣，能幫助毛寶貝平安度過寒冬。讓我們用更多的愛與關心，陪伴牠們走過這個季節，成為牠們最溫暖的依靠。



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