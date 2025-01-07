雙角犀鳥「白目」體腔發炎離世　獨留深情伴侶保育員多關照身心

▲雙角犀鳥白目因病離世。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園的母雙角犀鳥「白目」突然食慾變差且體重變輕，檢查發現有肝臟、胃腸發炎情況，雖然經過治療狀況一度改善，但仍在4日因嚴重體腔發炎離世。雙角犀鳥向來成對生活，然而目前園內僅剩公雙角犀鳥「紅目」，保育員也將多加關心身心狀況。

台北市立動物園2001年從泰國綠山動物園交換一對雙角犀鳥入園，由於能以虹膜顏色分別為紅色、白色分辨公母，因此將公鳥取名為「紅目」，母鳥則取名「白目」。

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▲虹膜顏色是雙角犀鳥判斷性別最主要的方式之一，白色虹膜為母鳥，紅色虹膜為公鳥。（圖／台北市立動物園提供）

保育員2024年12月26日發現白目體重變輕、食慾變差，經過獸醫檢查發現有白血球過高、貧血及肝臟指數高的情況，進一步超音波檢查則呈現肝臟及胃腸發炎。經過持續治療，白目的食慾與精神一度改善，但病情仍逐漸轉差，即使住院強化照護，仍在2025年1月4日因嚴重體腔發炎離世。初步病理解剖顯示，「白目」體腔發炎導致消化道嚴重沾黏，以及肝病變。

▲紅目（上）與白目（下）感情很好。（圖／台北市立動物園提供）

原本白目與紅目住在熱帶雨林區，牠們感情很好，經常能看到互相餵食的景象，白目也陸續有過產蛋紀錄，但都沒能成功孵化。保育員表示，雙角犀鳥向來以群體、成對生活，紅目如今少了母鳥的陪伴，會與獸醫師特別關注牠的健康狀況。

▲白目經過治療曾一度好轉，然而病況急轉直下，最終以24歲6個月離世。（圖／台北市立動物園提供）

雙角犀鳥Great Hornbill

學名：Buceros bicornis 犀鳥目犀鳥科

目前在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄(The IUCN Red List of Threatened Species)中列屬「易危(VULNERABLE)」物種。

母鳥呼名：白目

年齡：24歲6個月(2000/07/01~2025/1/4)

入園日：2001/12/5 泰國綠山動物園交換入園

公鳥呼名：紅目

年齡： 24歲6個月

入園日：2001/12/5 泰國綠山動物園交換入園