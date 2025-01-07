奴才凌晨被「陣陣雷聲」驚醒　循線驚覺「胖貓在打呼」

記者李依融／綜合報導

貓奴凌晨4點被奇怪巨響吵醒，她循線找到聲音來源，竟然是胖虎斑貓「環環」在打呼，讓她不禁錄下來投稿到ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，讓大家聽聽自家愛貓的猛烈打呼砲。

粉專「從前有個帥多多」分享，貓奴凌晨4點被巨響吵醒，瞬間還以為是打雷，然而聲音非常近且不斷發出，她循著聲音尋找來源，發現是自家胖貓「環環」在打呼，實在哭笑不得。

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▲環環擁有粉嫩肚肚，睡覺姿勢超放鬆。（圖／翻攝自粉專「從前有個帥多多」）



▲環環巨大打呼聲驚醒飼主。（圖／有點毛毛的／粉專「從前有個帥多多」投稿）

粉專「從前有個帥多多」家中養了7隻貓咪，每隻都被照顧得圓潤肥美，奴才經常分享牠們有趣得日常，因為橘貓多多與虎斑貓環環特別豐潤，還曾被P圖成「聖誕節烤雞」，竟意外合適。

▲環環變成大份烤雞。（圖／有點毛毛的／粉專「從前有個帥多多」投稿）

雖說「黑貓顯瘦」，但家裡的黑貓「肥肥」卻依然能看出圓潤的體格，牠還喜歡和橘貓多多一起塞在紙箱裡，互相玩著打架遊戲誰也不讓誰，最後是肥肥搶得紙箱寶座。

▲貓咪們的生活相當舒適。（圖／有點毛毛的／粉專「從前有個帥多多」投稿）

家中的每隻貓咪都頭好壯壯，卻也讓飼主有一些甜蜜的負擔，由於正值冬季，貓咪總是愛黏著人，奴才無奈地說「冬天就是腳長貓的季節，腳好麻啊」。有粉絲看到環環打呼的影片，開玩笑說「形象毀了」，奴才則吐槽「本來就沒有形象，沒關係的～」，看來貓貓們不僅帶給奴才開心的日常，奴才也藉由記錄牠們的生活，讓許多網友看得很開心。