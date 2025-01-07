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桃園動保處「獸醫師節」感恩獸醫師　打造寵物友善城市貢獻多

▲桃園動保處「獸醫師節」感恩獸醫師

▲獸醫師為園區動物進行診療。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

1月6日獸醫師節，桃園市政府動保處長王得吉表示，許多民眾將寵物視為家庭成員並為其提供最好的照護，獸醫師自然而然成為關鍵人物。於此同時，獸醫師也肩負執行政府公共政策的重任。以桃園市為例，113年度家犬貓及遊蕩犬貓絕育共計執行數量逾18,000隻，幼犬通報案件數自109年至113年，從84件降至23件，源頭控管已顯成效。

另外，偏鄉巡迴免費健檢共計服務數逾1,008隻；24小時急難救助數逾815隻；此外推動普及犬貓狂犬病疫苗施打數量達36,000隻以上，並獲農業部動植物防疫檢疫署之「狂犬病防疫業務」績效評鑑獲積極進取獎。

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▲桃園動保處「獸醫師節」感恩獸醫師

▲透過腳膜製作浪浪專屬復健鞋。（圖／動保處提供）

王得吉指出，桃園市政府致力打造寵物友善城市並於113年12月14日落成啟用南昌動物保護教育園區，並委由亞洲大學獸醫學系運營管理。園區內待認養浪浪除了進行基本健康檢查以外，還會透過洗牙，緩解浪浪牙痛之苦，進而提升浪浪生活品質。

近日，急難救助案件一大型黑犬，園區獸醫師不僅為其診治外傷，更為其製作專屬復健鞋，以利其盡速恢復正常行走之能力。後續，園區獸醫師將分批安排收容浪浪進行健康檢查，讓浪浪健康且有尊嚴地活著。與此同時，園區獸醫將完成浪浪行為訓練，落實並執行「穩定性」，而「穩定性」是收容動物能否被認領養之重要關鍵因素。

園區亦提供民眾近距離接觸毛孩之機會，力求民眾不再害怕，試著接受、接納，漸漸習慣與喜歡，培養潛在認領養者。

關鍵字： 桃園動保處獸醫師節寵物王得吉

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