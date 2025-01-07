一輩子被鐵鍊鎖著　受虐狗狗在新家「第一次看到雪」溫馨畫面曝

▲受虐狗狗獲得收養。（圖／翻攝自X／Niall Harbison）

記者李振慧／綜合報導

泰國一隻長期被鎖在叢林中的受虐狗狗，獲得當地愛狗人士救出後，被英國一戶好心人家收養，近來當地飄起雪花，讓第一次看到雪的牠緊張又興奮，後來才終於放下戒心開始玩耍，溫馨影片在網路上流傳。

動物救援人員哈比森(Niall Harbison)近來在社群平台X上分享，幾乎一生都被鐵鍊鎖在叢林中的小黃狗拉斯蒂(Rusty)，去年7月獲救後在英國生活，「我們幫牠在英國找到了新家，今天是牠第一次看到雪」。

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Imagine being chained up your whole life. You find the dream family and then this surprise…. (3/5) pic.twitter.com/Ac5qtSPBKg — Niall Harbison (@NiallHarbison) January 5, 2025

影片是由拉斯蒂的新主人所拍攝，畫面中可看到，一直活在炎熱環境中的拉斯蒂這一生中從來沒有看過雪，當牠發現屋外被大雪染成一片雪白時，感覺有些害怕又十分好奇。

遲遲不敢離開家門的拉斯蒂，直到看到狗狗夥伴衝到雪地中，才終於鼓起勇氣跑進雪地玩耍，後來開心搖著尾巴，在雪地裡四處探險。

溫馨影片曝光後獲得上萬點閱。哈比森表示，拉斯蒂是他救過的狗狗中，擁有最溫柔的靈魂之一，很開心看到阿斯蒂能夠擁有快樂的生活。許多網友也感動留言，「牠是我看過最可愛的狗狗」、「太可愛了」、「祝福牠和新家人幸福」。