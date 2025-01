一輩子被鐵鍊鎖著　受虐狗狗在新家「第一次看到雪」溫馨畫面曝

▲受虐狗狗獲得收養。(圖/翻攝自X/Niall Harbison)

記者李振慧/綜合報導

泰國一隻長期被鎖在叢林中的受虐狗狗,獲得當地愛狗人士救出後,被英國一戶好心人家收養,近來當地飄起雪花,讓第一次看到雪的牠緊張又興奮,後來才終於放下戒心開始玩耍,溫馨影片在網路上流傳。

動物救援人員哈比森(Niall Harbison)近來在社群平台X上分享,幾乎一生都被鐵鍊鎖在叢林中的小黃狗拉斯蒂(Rusty),去年7月獲救後在英國生活,「我們幫牠在英國找到了新家,今天是牠第一次看到雪」。

Imagine being chained up your whole life. You find the dream family and then this surprise…. (3/5) pic.twitter.com/Ac5qtSPBKg