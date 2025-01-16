女離家查看監視器　發現調皮狗「1表現超反常」心碎：牠一直在等

▲監視器畫面讓女後悔把狗狗留在家。（圖／翻攝自TikTok／leaandriola）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，家中養的寵物犬平時十分好動、頑皮，所以她預期自己外出時，家中應該會被搞得亂七八糟，沒想到查看家中寵物監視器，卻看到寵物反常模樣，讓她十分心碎。

女子莉亞(Lea Andriola)時常在網路上分享個人生活與寵物犬的相處影片，近來她分享一段影片，影片中顯示狗狗平時在家時非常好動，總是一副精力充沛的模樣，所以她原本預期自己不在家時，狗狗應該會比平常更不受控。

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令莉亞意外的是，當她查看寵物監視器時，發現平時調皮的狗狗卻只是靜靜待在沙發上，一直盯著門，痴痴等待著她趕快回家，讓她後悔表示，「我以後再也不會放牠自己待著了」。

影片曝光後獲得1千3百多萬點閱，上千網友也心碎留言，「天啊，你再也不能離開牠」、「牠一直在等你…」、「看到這一幕，讓我好想趕快回家抱抱我的毛小孩」，還有許多網友建議莉亞幫狗狗找個一伴，讓牠以後比較不會那麼寂寞。