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睡覺棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈爬出「黑色蝙蝠」嚇

睡覺棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈爬出「黑色生物」嚇。（圖／翻攝自TikTok／lajumotta）

▲女子發現闖進棉被中的不是寵物犬。（圖／翻攝自TikTok／lajumotta）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞一名女子在家睡覺時，發現棉被下突然有東西在動，她原本以為是家中養的小狗躲在棉被底下所以不以為意，沒想到打開燈後發現，在她床上的居然是一隻蝙蝠。

來自哥倫比亞麥德林(Medellín)的女子莫塔(Juliette Motta)，上月在家睡覺時意外發現野生蝙蝠闖入家中，還躲在她的棉被下四處移動，驚人影片曝光後獲得590多萬點閱。

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@lajumotta ¿Si me muerde me vuelvo vampira? Panikkk #murcielago #wtf #medellin ♬ sonido original - lajumotta

影片中可看到，莫塔睡到一半時被弄醒，發現有東西在棉被中移動，她原本以為是寵物犬的爪子碰到她，沒想到看到一個黑黑的生物爬出棉被，仔細一看竟然是一隻蝙蝠。

影片曝光後爆紅，許多網友留言，「蝙蝠為什麼會在你床上」、「你的反應好冷靜，要我早就嚇死了」、「如果是我在床上看到這個，早就心臟病發作了」。莫塔拍片表示，由於她自己也不敢碰，後來靠著朋友幫忙才終於抓到蝙蝠，已經把蝙蝠野放回大自然中。

關鍵字： 蝙蝠寵物Juliette Motta哥倫比亞

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