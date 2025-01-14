2警圍在超市冷藏櫃前　突然從裡面「拖出一活郊狼」驚人畫面曝

▲超市冷藏櫃裡面竟然有狼。（圖／翻攝自X／EddieBarstool）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥當地超市傳出一起驚奇事件，有網友逛超市時拍到，2名警官圍在超市冷藏櫃前不斷進行搜索，一段時間後居然從裡面拉出一隻活郊狼，驚人畫面在網路上流傳。

當地媒體報導，事件13日發生在芝加哥市西區洪堡公園(Humboldt Park)當地連鎖超市Aldi 店內，警方當天上午9時12分接到報案，有民眾發現危險郊狼衝進超市中，有可能躲藏在農產品區。

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The Aldi’s on Kedzie in Humboldt Park



I was prepared to see him pull out a opossum or a raccoon. Did NOT expect that pic.twitter.com/4CbaWkjhwy — Eddie (@EddieBarstool) January 13, 2025

影片中可看到，2名警官抵達超市後，拼命在食品冷藏櫃中搜尋，希望能抓到狡猾郊狼，然而雙方拉扯了一段時間郊狼仍不願意現身，後來成功抓住尾巴，好不容易才把郊狼拖出來，然而郊狼現身不久又立刻躲回冷藏櫃中，嚇得民眾發出叫聲。

影片曝光後獲得500多萬點閱，引發網友討論，「天啊，那是一隻狼嗎」、「郊狼最後被抓到了嗎」。芝加哥動物管制與護理中心表示，郊狼目前在該中心內，之後將會轉移至另外一個動物康復中心Flint Creek Wildlife Rehabilitation中，雖然外觀看起來沒有受傷，待評估其健康狀況後，再決定是否會野放回大自然。