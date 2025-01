2警圍在超市冷藏櫃前　突然從裡面「拖出一活郊狼」驚人畫面曝

▲超市冷藏櫃裡面竟然有狼。(圖/翻攝自X/EddieBarstool)

記者李振慧/綜合報導

美國芝加哥當地超市傳出一起驚奇事件,有網友逛超市時拍到,2名警官圍在超市冷藏櫃前不斷進行搜索,一段時間後居然從裡面拉出一隻活郊狼,驚人畫面在網路上流傳。

當地媒體報導,事件13日發生在芝加哥市西區洪堡公園(Humboldt Park)當地連鎖超市Aldi 店內,警方當天上午9時12分接到報案,有民眾發現危險郊狼衝進超市中,有可能躲藏在農產品區。

The Aldi’s on Kedzie in Humboldt Park



I was prepared to see him pull out a opossum or a raccoon. Did NOT expect that pic.twitter.com/4CbaWkjhwy