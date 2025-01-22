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被主人丟在市場！忠心狗狗「苦守機車踏板」8小時　心碎畫面曝

被主人丟在市場！忠心狗狗「苦等8小時」不肯離開　心碎畫面曝。（圖／翻攝自X／Ajay Joe）

▲狗狗遭主人拋棄。（圖／翻攝自X／Ajay Joe）

記者李振慧／綜合報導

印度德里一隻德國牧羊犬遭主人拋棄，然而忠心的牠一直相信主人會回來，孤單守在機車踏板上沒有離開，等待長達8個小時，故事在網路上曝光後，引發愛狗人士救援。

在當地動物組織工作的男子阿賈伊(Ajay Joe)，是最先在市場中發現狗狗情況的人，於14日在社群網路平台上發布狗狗的故事後，引發外界關注。

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阿賈伊在貼文中表示，「今天下午，這隻狗狗被主人用機車帶到市場後遺棄，狗狗後來爬到另外一輛機車的踏板上，等了8個小時，牠的眼中同時充滿了希望與絕望，一直在尋找著主人」。

貼文在網路上獲得關注後，許多熱心的愛狗人士紛紛前往現場。從阿賈伊的貼文中可看到，有愛心志工在現場陪著狗狗直到凌晨3時，以提供食物與照顧，後來還有志工幫忙安排車輛，將狗狗送到比較安全的地方。

狗狗的悲慘故事讓許多網友留言，「狗狗的眼中感覺含著淚水」、「真的是太悲傷了，為什麼有人可以這麼狠心」。阿賈伊後來在網路上分享好消息，狗狗在獲得幫助後已經找到新家，被當地動物人權團體組織者拉納(Kaveri Rana)收養。

拉納在網路上表示，她已經將狗狗命名為Swiggy，痛批原主人竟然拋棄這麼可愛又忠誠的寵物，真的是非常可惡，「感謝大家幫忙，現在Swiggy已經安全在我家了」。

關鍵字： 德國牧羊犬寵物主人印度德里Ajay JoeKaveri Rana

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