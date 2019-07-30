小狐蝠現身！　龜山島珍稀台灣狐蝠家族繁衍多代子孫

▲瀕臨絕種珍稀的台灣狐蝠將龜山島當「新樂園」並繁衍。（資料照／ 行政院農委會特生中心鄭錫奇提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有好消息！瀕臨絕種珍稀台灣狐蝠將宜蘭精神地標龜山島當「新樂園」後，被觀察到有小狐蝠現身，台灣蝙蝠協會29日登島觀測後，不排除台灣狐蝠家族在龜山島上已順利繁衍多代子孫。

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「3小時目測結果約有20隻次的狐蝠現身」29日台灣蝙蝠協會登島調查觀測瀕臨絕種珍稀台灣狐蝠在龜山島生態，調查人員在嚴守不驚擾台灣狐蝠的措施下，順利看見同時間至少3隻台灣狐蝠於星空下繞飛、覓食、倒掛樹枝，也在地上尋獲台灣狐蝠的食渣和排遺，對於狐蝠研究資料大有助益，讓調查人員大感振奮。

台灣狐蝠（Formosan flying fox或Formosan fruit bat）這個珍貴嬌客，根據陳湘繁博士於2009年前後，在龜山島發現約有20隻的台灣狐蝠小族群在島上棲息，而據台灣蝙蝠協會表示，後續有觀察到小狐蝠現身，不排除台灣狐蝠家族在龜山島上已順利繁衍多代子孫。

台灣狐蝠有著圓滾滾的眼睛又亮又大，圓潤毛絨身形像玩偶般討喜可愛，長了像狗和狐狸的鼻子，很像狗或狐狸的頭型。素食、樹棲、依賴視覺和嗅覺定位的狐蝠，受到分佈侷限，加上森林棲息地持續被干擾破壞，數量日漸稀少，所以被列為瀕臨絕種保育類野生動物，亟需人們的重視和維護。

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