11位主子「一字排開」脫毛秀　成果「鋪滿地板」超壯觀

▲11位主子一字排開，全都脫毛了。（圖／網友吳佳憲授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南市的網友吳佳憲和妻子吃飯時常深受貓毛侵擾，趁著炎炎夏日分工合作，幫11隻毛孩剃毛，最後收集下來的毛量相當驚人，鋪在地板時看起來都可以當作純天然的地毯了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

吳佳憲家中的貓多半是在家附近及工廠救援回來的，目前已有多達20隻貓，平常要帶牠們去美容、洗澡都得一批一批來回跑好幾趟，久了也覺得累，和妻子一同考量後，決定自己買剃刀嘗試看看。

請繼續往下閱讀...

▲家中共有20隻毛孩，相當熱鬧。

首次的「脫毛秀」工程浩大，夫妻倆必須一個負責按住、一個負責操刀，所幸毛孩們平常就有給人剪毛的習慣，過程中並沒有太多掙扎，算是蠻順利的。吳佳憲後來將貓毛集中，覺得毛量實在太壯觀，多到可以塞滿一顆成人枕頭，近日將另外9隻貓脫毛後，會考慮請人幫忙製作羊毛氈或另尋用途。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲貓咪們剃毛時大多乖巧。





▲主子的毛量已可當地毯。

幾隻毛孩被剃毛後，一字排開吃飯看起來背影超雷同。網友們看到文章紛紛留言，「壯觀欸」、「鼻子癢癢的」、「看到11隻逗貓棒」、「做地毯」、「每一隻都長得一樣」、「哇！超熱鬧的大家庭喔」、「隔間用餐，萌哦XD」、「毛看起來可以用成抱枕了」、「衣服脫了都好瘦」、「可以收集起來做一隻等比的貓了XD」、「弄一床被子好過冬」。

▲▼牆壁上有專為貓咪們打造的小天地。

▼更多精彩內容。