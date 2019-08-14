門外傳怪聲！盆栽內「小土堆」不停滾動　她一看驚呆了

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南市網友Li Hui一大早準備出門，正好聽見門外傳來一陣陣細微的怪聲，她在自家附近查看，驚覺窗戶上的盆栽有些許動靜，走上前後才發現是有隻小幼貓蜷縮在內，還用一臉無辜的表情望著她許久。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲門外傳怪聲，後來在花盆內尋覓來源。（圖／網友Li Hui授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

Li Hui本身養貓，家裡有貓叫聲早已習慣，但這次聲音來源不明，才讓她心生好奇，「上星期五斜對面鄰居家的空屋有隻小貓一直叫，後來怕貓餓死在裡面，有請鄰居來幫忙帶出來。」Li Hui原以為小貓已被帶走，一問之下才知道，當時貓咪從縫隙溜出來，在社區內流浪幾日，最後窩在她家的花盆裡睡覺。

因為發現這隻幼貓的地點特殊，Li Hui將牠取名為「小花盆」，目前暫時寄養在家中。小花盆是約2個月大的女孩，這回餓了幾天，身形比較消瘦，但脾氣溫順，不會出手傷人，只是偶爾會對其他貓咪哈氣。Li Hui家裡已有飼養2隻貓跟1隻愛吃醋的老狗，目前不宜收編新貓，日後將會替牠尋覓適合的領養人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小花盆是躲貓貓高手。





▲貓咪本尊超可愛！

網友們看到小貓縮在花盆內，一臉無辜求收編的畫面，紛紛留言，「謝謝妳，推可愛小貓」、「哈！好可愛喔」、「好可愛～求好心人收編」、「花盆長貓咪」、「種出貓來了」、「紋路好美～」、「好漂亮的孩子～謝謝妳」。

▼更多精彩內容。